P*dělal jsem to. Zakladatel FTX poprvé od krachu kryptoburzy promluvil

Sam Bankman-Fried ve středu poprvé veřejně vystoupil od pádu kryptoměnové burzy FTX, a to prostřednictvím videopřenosu na akci pořádané listem The New York Times. Uvedl, že nechtěl nikoho podvést, připustil ale závažné chyby ve vedení firmy. Krach FTX následně vyvolal krizi v celém odvětví digitálních aktiv.