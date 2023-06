O kus blíž ke gigafactory?! Stát mocně touží po zakázce za 120 miliard, malé vísky si ale stojí za svým

Státu se možná podaří odstranit jednu z největších výhrad obcí proti zvažované stavbě obří továrny na bateriové články koncernu Volkswagen v místě letiště Líně u Plzně. Návrh na zmenšení celé původně 700hektarové chystané průmyslové zóny na 280 hektarů odsouhlasili v minulých dnech zastupitelé čtyř obcí v okolí. Hlasovat ještě budou v jedné obci a pak zastupitelé Plzeňského kraje.

Návrh ministerstva průmyslu, které celou zónu společně s agenturou Czechinvest připravuje, by pak měl měl být státem garantován starostům i písemně. Plocha 280 hektarů pro účely výroby baterií do elektromobilů stačí, obcím se zvětší odstup od továrny, oddělené lesním porostem, a hlavně – vláda by tak snížila riziko, kterého se lidé v okolí bojí možná víc než samotné gigafactory: nekontrolovaného budování dalších průmyslových objektů v místě celého „strategického průmyslového parku“.