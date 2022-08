Tropická atmosféra i příjemný stín. Hudbou budoucnosti jsou haly ukryté za záhony

Hádej, co skrývám. Když se architektura propojí s účelem stavby, je to vždycky malý svátek. U této stavby ve Vietnamu je to ale složitější. Na první pohled není úplně jasné, že jde o výrobní halu. Mohla by to vlastně být třeba i škola, muzeum nebo divadlo. Jde o továrnu na lanové systémy a právě jeden takový drží zeleň kolem ní. foto: HIROYUKI OKI, SEVERIN JAKOB