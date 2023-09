Důležité je i to, kdo žije v okolí. Expert vysvětluje, co určuje ceny bytů

Lidovky.cz: Který typ bytů je nejvíce žádaný?

Takhle jednoduše to nelze říci. Naše sny musíme podřídit ceně. To vede k tomu, že často hledáme bydlení v konkrétní lokalitě, ale abychom na ni dosáhli, vyměníme sen o novostavbě za panelák. Anebo naopak chceme bydlet v činžáku, ale musíme vybírat mezi těmi, které jsou ve vzdálenějších čtvrtích.

Lidovky.cz: Co určuje cenu bytu?

Nejzásadnější je stavebně technický stav, tedy to, jestli byt vyžaduje velkou rekonstrukci a zároveň jak moc energeticky náročný je. Druhým faktorem je zmíněná lokalita. Především to, jak rychle se dostanu do centra města, jak vypadá bezprostřední okolí, ale také to, kdo v dané lokalitě žije. Tedy jinými slovy, jaké budu mít sousedy.

Zatímco v minulosti jsme byli zvyklí rozlišovat ceny mezi novostavbami a zbytkem, dnes je těch kritérií výrazně víc. Třeba u paneláků začínají být v cenách obrovské rozdíly. A přitom se může klidně jednat o dva na první pohled velice podobné byty nacházející se ve stejné ulici.