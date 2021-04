Home Credit musel po propadu snížit počet zaměstnanců na polovinu, uvedl nový šéf PPF

Praha Skupina Home Credit, která poskytuje spotřebitelské půjčky, musela po loňském propadu snížit počet zaměstnanců ve světě na polovinu, tedy asi 60 000. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to řekl Ladislav Bartoníček, jenž byl po smrti miliardáře Petra Kellnera pověřen řízením skupiny PPF, pod kterou Home Credit patří.

Home Credit na svém webu uvádí, že k polovině roku 2019 měl přes 123 000 zaměstnanců. Home Credit se loni propadl do ztráty 15,3 miliardy korun kvůli krizi způsobené pandemií covidu.



„Reagovali jsme tak, že jsme v Číně dramaticky ořezali provozní náklady, výrazně jsme snížili objem nových obchodů a soustředíme se na klienty s mnohem lepším rizikovým profilem, abychom drželi riziko pod kontrolou,“ řekl serveru Bartoníček.



Spotřebitelské úvěry a obecně finanční služby byly podle Bartoníčka postiženy dopady pandemie covidu-19 a souvisejícím omezením pohybu lidí. „Ale do značné míry to vyrovnávají ostatní byznysy (skupiny PPF). Telekomunikace jsou mimořádně stabilizační prvek a Mall Group, tedy on-line prodej, funguje v této chvíli také dobře, což je takové štěstí v neštěstí. Škodovka (Škoda Transportation), kterou jsme přebírali v ne úplně jednoduché situaci, je nyní naplněna zakázkami jak nikdy před tím, což je u takového typu podniku to hlavní,“ popsal situaci v PPF.

Home Credit působí kromě Číny rovněž v Česku, na Slovensku, v Rusku, Kazachstánu, Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. Dopady pandemie covidu-19, který se začal šířit v prosinci 2019 v Číně, podle Bartoníčka neovlivní expanzi Home Creditu v Asii. „V Číně došlo k souběhu několika věcí. Jednak je vliv pandemie covidu, jednak vliv regulace, která se v Číně poměrně výrazně změnila a zkomplikovala náš byznysmodel,“ uvedl. „A byl to vždy komplikovaný trh, ale na druhou stranu je to úžasná příležitost,“ dodal.

Skupina Home Credit původně zvažovala vstup na burzu v Hongkongu. Přípravy ale zastavila už koncem roku 2019. „V tuto chvíli žádný konkrétní projekt neběží, což ale nevylučuje, že se tím nebudeme systematicky zabývat,“ řekl nyní Bartoníček.

Petr Kellner, který vlastnil přes 98 procent akcií PPF, zahynul 27. března při havárii vrtulníku na Aljašce. Bartoníček má v PPF podíl 0,535 procenta akcií a stejný podíl má i současný generální ředitel Home Creditu Jean-Pascal Duvieusart.