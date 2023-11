Je libo pizzu s hadím masem? V Hongkongu žádný problém, i ve fastfoodu

Na nejnovějším receptu hadí pizzy spolupracoval řetězec s restaurací Ser Wong Fun nacházející se na Cochrane Street v centru. Její kořeny sahají až do roku 1895 a je tak jedním z nejstarších podniků v Hongkongu.

„Ve spojení se sýrem a kuřecím masem nakrájeným na kostičky je hadí maso chuťově bohatší,“ uvedla franšíza Pizza Hut Hongkong v prohlášení ještě předtím, než se pokrm minulý týden začal prodávat. Dodala, že hadí je výživné a může podpořit krevní oběh, to je podle ní běžná víra tradiční čínské medicíny. „V kombinaci s pizzou představuje průlom v tradičním pojetí toho, co znamená udržovat dobré zdraví, a zároveň je výzvou pro chuťové pohárky,“ dodal podnik. Informaci přinesl portál CNN Travel.

#Gravitas | Pizza Hut has teamed up with a century-old Hong Kong restaurant to launch a snake pizza. The American pizza chain is offering shredded snake meat topping to its customers.@MollyGambhir reports pic.twitter.com/1wIhJp1bI2