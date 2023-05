Hospodářské komoře se nelíbí vyšší odvody živnostníků, chválí osekání dotací

„Komora rozumí důvodům, které k rozhodnutí vládu vedly. Situace našich veřejných financí ale není ve srovnání s jinými zeměmi tak katastrofální, jak se zdá z veřejné debaty. Problém ale jsou vývojové tendence a rychlost, se kterou se parametry našich veřejných financí zhoršují,“ řekl na úvod prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že je třeba nepodkopat ekonomický růst a sociální smír.

„I odbory si musí utáhnout opasky. Nerozumím proto, proč mají odbory stávkovou pohotovost,“ dodal Dlouhý. Podle něj je třeba ozdravit celý systém. „Máme absurdní stav, kdy máme nejvyšší zaměstnanost a stejně se veřejné peníze propadají do schodku,“ připomněl.

„Nás trápí především administrativní zátěž podnikatelů a nedostatek lidí na trhu práce. Z balíku konkrétně nesouhlasíme se zvýšením daně z příjmu právnických osob. Nemůžeme z toho mít radost, vláda mohla být agresivnější v jiných krocích. Dále podporujeme seškrtání daňových výhod, ale ne u benefitů,“ vytýká vládě Dlouhý. Podle něj o ně totiž zaměstnanci možná přijdou.

„Menší firmy platí raději hotovost než benefity. U velkých dominovaly naopak benefity. Je to pro ně přirozený způsob, jak bojovat o lidi se svou konkurencí. Benefity přitom lidi motivovaly ke sportu či zdravějšímu stravování. Nějaký propad v poskytování benefitů zřejmě bude,“ doplnil Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory s tím, že firmy raději lidem místo benefitů přidají peníze. To ale podle Dlouhého může podnítit další zrychlení inflace.

Prouza se pak zastavil také u novinek v sazbách DPH. „K 1. lednu všichni o ta tři procenta zlevní potraviny, nebude tu nikdo, kdo by to tak neudělal. Mínus tři procenta uvidí na účtence každý. Zdraží ale všechny nápoje, třeba i kojenecká voda. Tady měla vláda pracovat jinak,“ dodal.

Firmy se budou snažit zaplatit méně

Dlouhý připustil, že by se firmy mohly snažit zdanění vyhnout pomocí daňové optimalizace a dalších kroků. „V tomto okamžiku je ale důležité, že výběr na daních bude vyšší. Když to nebude 22 miliard, bude to o něco nižší, ale stále se budeme pohybovat na té úrovni, kterou odhaduje ministerstvo financí,“ vysvětlil dále Dlouhý.

Tomu se také nelíbí zvýšení odvodů pro živnostníky a zvýšení minimálního vyměřovacího základu. „Rozumím tomu, že by minimální vyměřovací základ měl být na úrovni minimální mzdy. Ale nezapomeňme, že podnikatel nedostane podporu v nemoci, musí se často starat o své zaměstnance, nemůže odjet na dovolenou,“ doplnil.

Prouza naopak pochválil škrtnutí dotací. Přesto i zde ale vidí pro tuzemské podnikatele riziko. „Nejasnost, kde se co bude škrtat je ale problematická. Pokud se u nás osekají dotační schémata, která mají jinde v Evropě, tak to znevýhodní naše podniky. Proto voláme po diskuzi s vládou,“ míní s tím, že vláda by měla také intenzivně zapracovat na snižování byrokracie pro podnikatele.