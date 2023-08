Balkonové oživení. Panelák v Hostivaři aspiruje na cenu za architekturu

Dívali se v zahraničí a pozvali si architekty. Ti prezentovali své nápady, například střešní nástavbu a komplexní rekonstrukci. Ukázalo se, že dohoda není tak snadná. Střešní nástavba by vyžadovala stoprocentní shodu všech vlastníků jednotek.

Nakonec po desítkách hodin schůzí se podařilo prosadit zdánlivě nepatrnou změnu – rozšíření lodžií. „Jsme z toho nadšení a jsme rádi, že jsme se rozhodli to udělat jinak než jiné paneláky,“ říká předsedkyně SVJ Jarmila Ditrychová, která změnu prosazovala. Podobně hovoří i jeden z autorů návrhu.

„Jsem z projektu i realizace nadšen, nečekal jsem takto silný ohlas. Nejdřív jsem cítil jakési zklamání, že vlastníci neprojevili zájem o nějaký razantnější zásah. Zpětně ale považuji toto řešení za adekvátní tomu, co investor chtěl a co si mohl dovolit,“ říká David Pavlišta ze studia re:architekti.

Lodžie měly původně využitelnou hloubku 1,1 metru. Co to znamená, ví každý, kdo z českých paneláků tento „nudloidní“ prostor zná. Už jen posezení pro dva vyžaduje kompromisy. Architekti proto doplněním konzolové konstrukce zvětšili lodžie na dva metry. Navíc došlo ke spojení lodžií u bytů, jež měly dvě samostatné. To už je významně jiný prostor, který už mění kvalitu života v jednotlivých bytech a samozřejmě i jejich cenu na trhu.