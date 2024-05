Britské hraniční kontroly jsou neefektivní, miliardy přišly vniveč, hlásí úřad

Spojené království dlouhodobě deklaruje, že do roku 2025 by mělo mít nejefektivnější státní hranice na světě. Na jejich chod má podle dozorčího orgánu vynaložit zhruba 4,7 miliardy britských liber (zhruba 36 miliard korun), přičemž zhruba polovinu už britští daňoví poplatníci uhradili do března loňského roku, píše portál The Guardian.

Ani přes opakovanou snahu se ale Velké Británii nedaří některé výzvy splnit. Na hranicích stále není dostatečný počet inspektorů, kteří mají mít kontrolu dovozu na starosti. Problémy měly řady s náborem i následným školením pracovníků, což se minimálně na prvních dnech provozu těchto kontrol podepsalo. Některé kamiony totiž na hraničních přechodech čekaly i více než dvacet hodin, to komplikovalo plány mnoha logistickým firmám po celé Evropě.

„Odchodem Spojeného království z EU došlo k rozsáhlé změně režimu pohybu zboží přes hranice. Ani více než tři roky po skončení přechodného období však stále nebylo jasné, kdy budou úplné kontroly skutečně zavedeny,“ komentuje trendy ve Velké Británii pro The Guardian Gareth Davies, vedoucí britského dozorčího orgánu, který kritickou zprávu před pár dny vypracoval.

Spojené království opustilo jednotný evropský trh již v průběhu roku 2021. Ani téměř tři roky poté nebylo dlouho jasné, kdy se hraniční kontroly skutečně plně rozjedou. Přijetí zásadních zákonů se dlouho odkládalo, a když už k tomu došlo, následně byly ještě několikrát upravovány. To aktuálně dozorčí orgán Velké Británie ve své zprávě kritizuje a uvádí, že miliony liber britský veřejný sektor vynaložil v souvislosti s hraničními kontrolami neefektivně.

Plýtvání s veřejnými financemi

Podle zprávy byli přijati zaměstnanci, kteří nakonec nebyli potřeba a finanční prostředky se využily i na budování technologické infrastruktury, ze které nakonec sešlo. Příkladem je přijetí zhruba 520 pracovníků v letech 2020 až 2021, kteří měli odpovídat za provoz několika nově vzniklých přístavních orgánů.

Po změně britského vládního přístupu ke kontrolám v roce 2022 se však ukázalo, že až 370 těchto zaměstnanců nakonec nebude potřeba a většina tedy byla propuštěna. Desítky milionů liber přišly vniveč také kvůli změnám plánů ve vybudování stanovišť hraničních kontrol.

Někteří britští zákonodárci kritizují tamní vládu za přístup k hraničním kontrolám dodnes. „K hlavním slibům v oblasti brexitu se řadil ten, že Velké Británie získá znovu zpět kontrolu na svými hranicemi. Ani tři roky po skončení přechodného období ale úplné hraniční kontroly nejsou zavedeny,“ uzavírá pro The Guardian labouristická poslankyně Meg Hillierová.