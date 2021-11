S nápadem, jak hypotéku nabídnout i lidem, kteří na ni v současnosti nedosáhnou, nyní přichází jeden z největších hráčů na domácím trhu – Česká spořitelna. Chtěla by nabízet hypoteční úvěry se splatností čtyřicet let namísto dnešních maximálně tří dekád. Tím pádem by se měsíční splátky rozložily do více roků a taková půjčka by byla dostupnější.