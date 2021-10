Hypotéky už jsou nad 3,5 procenta. Některé banky konečně spolu se zdražováním úvěrů zvedají i úročení vkladů

Vyšší sazba čeká od pondělka na zájemce o hypotéku od ČSOB. U fixací na pět let a poměrem k hodnotě zastavení nemovitosti do 80 procent bude sazba začínat na 3,59 procenta, u stejné fixace a hypotéky do 90 procent hodnoty nemovitosti na 4,09 procenta. Poslední změna hypotečních sazeb ČSOB vstoupila v platnost před deseti dny.



Podruhé během posledních dvou týdnů pohnula sazbami také Raiffeisenbank. „Od 20. října zvyšujeme sazbu o 0,5 procentního bodu, naše sazby tak budou začínat na 3,49 procenta,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí banky Petra Kopecká.

Česká spořitelna (ČS) zvýšila sazby od 7. října o 0,3 až 0,5 procentního bodu. Hypotéka s osmiletou fixací, která je mezi klienty nejžádanější, začíná na 3,14 procenta. U fixací na rok či dva je nejnižší nabízená sazba 3,84 procenta.

Jak bude ČS na pozadí kroku konkurenční ČSOB postupovat dál, zatím není jasné. „Sledujeme situaci na trhu i u našich konkurentů a budeme na ni adekvátním způsobem reagovat,“ řekl mluvčí ČS Filip Hrubý. Podobně odpověděly na dotaz LN i další banky. Například Air Bank či mBank.

Komerční banka to – alespoň zatím – vidí jinak. „V tuto chvíli změnu úrokových sazeb hypotečních úvěrů nepřipravujeme,“ řekl LN mluvčí KB Michal Teubner.

Nová psychologická hranice? Vývoj na hypotečním trhu začíná proměňovat prognózy, že ke konci roku dosáhne průměrná cena hypoték tři procenta, v cár papíru. Průměrná sazba, měřená Hypoindexem, který sestavuje společnost Fincentrum, setrvale roste, a to stále rychleji. V září dosáhla 2,43 procenta. A během října nepochybně udělá na pozadí několikanásobného zvyšování sazeb velkými bankami dost velký skok. Experti z oblasti financování nemovitostí teď hovoří o nové hranici čtyř procent, která by už mohla začít zájemce o nemovitost odrazovat.

Cenu hypoték táhne nahoru hlavně zvyšování úrokových sazeb centrální bankou. To začalo v červnu a poslední, říjnové zvýšení, jež bylo nezvykle razantní, letos nebude poslední. Analytik UniCredit Bank Jiří Pour očekává do konce roku další zvýšení o 0,75 procentního bodu na 2,25 procenta. Inflace, na niž ČNB svými sazbami reaguje, přitom stále akceleruje a snaha lidí ochránit před ní své úspory přispívá k přehřívání realitního trhu.

Vyšší úroky i u vkladů

Některé banky konečně začaly spolu se zdražováním úvěrů zvyšovat i úročení vkladů. „V souvislosti se zvyšováním sazeb ČNB budeme postupně zvyšovat i naše sazby na depozitech,“ řekl pro lidovky.cz mluvčí ČSOB Patrik Madle. U termínovaných vkladů na rok ČSOB od 1. října zvýšila sazbu na jedno procento, další vkladový produkt je od konce září úročen po dobu jednoho roku dokonce dvěma procenty. Avšak za předpokladu, že klient stejnou částku investuje. „Klientům jako ochranu před inflací doporučujeme především využívání investičních aktiv,“ dodal Madle.

Motivovat klienty k využívání investičních služeb se snaží také spořitelna. „Úročení spořicích účtů je u nás od roku 2016 stabilní na úrovni 0,2 procenta. Zvýšení úročení nyní neplánujeme. Jsme přesvědčeni, že efektivní cestou pro zhodnocení úspor klientů je investování například do podílových fondů. Spořicí účty považujeme za ideální nástroj pro udržování střednědobé finanční rezervy. Ne za nástroj, skrze nějž by bylo možné uchránit dlouhodobé úspory před inflací,“ řekl LN mluvčí ČS Filip Hrubý. Dodal, že úročení spořicích účtů stagnuje po celé Evropě přímo úměrně tomu, jak roste respektive neklesá velmi vysoký objem peněz, které si lidé uložili u bank.

Trochu jiná situace je v malých bankách, jež se stále ještě snaží získat nové klienty. Lepší úročení lze tak od minulého pátku získat v Air Bank. U korunových účtů do 250 tisíc korun banka nabízí bonusovou sazbu 0,75 procenta ročně. „Navíc všechno nasvědčuje tomu, že úrokové sazby mohou ještě růst,“ podotkla ke změně mluvčí peněžního ústavu Jana Karasová.

Expobank zvyšuje od příštího pondělí sazby na svém běžném účtu s názvem NEO, a to na 1,40 procenta. Trinity Bank zvedla začátkem října sazbu na spořicím účtu na 1,58 procenta.