Indie směřuje k čisté energii. Začne se více orientovat na jádro

V současné chvíli má Indie v provozu celkem 22 jaderných reaktorů, a to o výkonu asi 6,8 gigawattů. Možné navýšení jaderné kapacity do roku 2070 by tak mohlo být téměř pětinásobné, píše agentura Bloomberg.

Indie plánuje nasazení i malých modulárních jaderných reaktorů, které jsou v současné chvíli velkým tématem tohoto sektoru po celém světě. Celá řada společností je totiž nyní vyvíjí a do provozu by se mohly dostat už ke konci tohoto desetiletí. Výkon jednoho takového se odhaduje na 100 až 300 megawattů.

Indická státní firma NTPC i proto uvedla, že menší reaktory ve svých plánech do budoucna upřednostňuje, neboť jejich výstavba může být o mnoho rychlejší a navíc se mohou nacházet v místech, kde v současné chvíli chybí dostatečné energetické pokrytí.

Jaderná energie prochází v poslední době velkými změnami. Asijské a evropské země se totiž snaží své ekonomiky dekarbonizovat a bojují s omezenými dodávkami zemního plynu i dalších paliv po ruské invazi na Ukrajinu.

Mnohé státy také usilují o posílení své energetické nezávislosti i bezpečnosti. To všechno v době, kdy Indie jako třetí největší znečišťovatel na světě směřuje ke svému cíli produkovat nulové emise skleníkových plynů a pumpuje miliardy dolarů do projektů v oblasti solární i větrné energie nebo do zeleného vodíku.

Společnost NTPC plánuje do roku 2032 snížit podíl fosilních paliv na téměř polovinu své celkové kapacity oproti současným přibližně 90 procentům. K tomuto posunu proto přispěje více solárních, větrných nebo vodních elektráren, ale právě i jaderná energie. NTPC i proto chce v příštím roce dokončit majetkový vstup do firemní sekce obnovitelných zdrojů, který s celkovou energetickou transformací ve společnosti má citelně pomoci.