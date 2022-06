Někde bědují nad benzinem, jinde už hladoví. Zdražování pociťují lidé všude

Zdražování a další inflační tlaky se nevyhýbají ani australským domácnostem. Na snímku zákaznice v jednom ze supermarketů v Adelaide. (20. června 2022)

Austrálie

Fotografie hlávek salátu s cenovkou 6,90 dolaru (111 Kč) i vyšší, které se v Austrálii prodávají, se v posledních týdnech stala virální. Na internetu se záhy objevila záplava salátových vtipů, které s notnou dávkou černého humoru poukazují na rostoucí ceny potravin, pohonných hmot i energií.

Ceny zeleniny se u protinožců meziročně zvýšily o 12,7 procenta. K následkům inflace se přidaly i nedávné záplavy, které zničily úrodu v Novém Jižním Walesu a Queenslandu.

latte @88_jrl Only in #Australia, lettuce vuitton gone viral https://t.co/bbt7BtRhlr oblíbit odpovědět

Ceny hnojiv vzrostly za poslední roky o více než 100 procent. Další tlaky hrozí také v důsledku prudkého zvýšení cen energií. Nedostatek plynu a rostoucí velkoobchodní ceny elektřiny v některých státech vedou k tomu, že letošní australská zima bude pro některé obyvatele obzvláště chmurná. Nejvíce postižení jsou samozřejmě lidé s nízkými příjmy.

„Od února jsme nejedli čerstvé ovoce ani zeleninu,“ říká dvaačtyřicetiletý invalidní otec-samoživitel Jeff Laming z jižního teritoria Victoria. Nemůže dovolit jíst zhruba pět dní ze čtrnácti a dodává, že trpí kurdějemi.

„Mražená jídla pečená v troubě, nekvalitní mleté maso, nudle a těstoviny do horké vody od no-name brandů, paracetamol a příležitostně mýdlo... to všechno jsou položky mého pravidelného týdenního nákupu,“ říká.

Belgie

Odlišné barvy symbolizují různé odborové svazy. Lidé pod jejich záštitou vyšli do ulic kvůli stále vzrůstajícím životním nákladům i v Bruselu. (20. června 2022)

Inflace v zemi momentálně dosahuje devíti procent, což je nejvyšší hodnota za posledních čtyřicet let. Podle předpovědi ekonomů by se životní náklady průměrné belgické domácnosti mohly do konce léta zvýšit o 500 až 600 eur (12 300–14 800 Kč). Belgická národní banka uvedla, že občané mají určitou ochranu díky politice indexace, která váže mzdy na ceny, i když zároveň varuje, že to ohrožuje konkurenceschopnost.

Obchodnice ekvádorského původu Altamirano Zoila Palmová, která již dvanáct let provozuje v Bruselu bufet Saint-Josse, uvedla, že účty, které jí přicházejí, jsou opravdu vysoké. Pracuje šest dní v týdnu dvanáct hodin denně.

„Všechno se zdražilo – tuk, brambory, obaly, elektřina, plyn, papír, ubrousky, vidličky,“ dodává smutně a ukazuje gestem na pult. Váhá však, jestli má ve stánku, který je v nejchudší části Bruselu, zvýšit ceny. Nyní u ní velký kornout hranolků stojí tři eura (74 Kč).

„Ještě jsem se nerozhodla, protože se bojím, že přijdu o zákazníky. Už teď mi totiž lidé říkají, že je to drahé,“ dodává obchodnice.

Německo

Vysoké ceny pohonných hmot překvapily i řidiče v Německu. Na snímku ceny jedné z berlínských čerpacích stanic. (19. června 2022)

Inflace měřená jako meziroční změna indexu spotřebitelských cen v zemi vzrostla v květnu na 7,9 procenta. To je třetí rekordní hodnota v řadě od sjednocení země v roce 1990. Krizi nejvíc pociťují u čerpacích stanic, kde řidiči musí od března platit více než dvě eura za litr naturalu, a to navzdory snahám vlády o snížení cen.

Energie u našich západních sousedů v květnu v průměru meziročně zdražily o 38,3 procenta, potraviny pak o 11 procent. „Někdy se cítím provinile, když svým zákazníkům říkám, kolik teď stojí květák nebo láhev řepkového oleje,“ říká obchodník Ünal Kayan, který vede malé zelinářství na rušné nákupní ulici v centru Berlína.

„Je to zlé a obávám se, že to bude ještě horší,“ dodává. Protože se rostoucí výrobní náklady se ještě nepromítly do koncových cen kompletně, očekává se, že trend zdražování bude v příštích měsících pokračovat i nadále.

Indie

Zvýšené náklady se týkají všech i v Indii. Na snímku pouliční prodavačka hraček v Hajdarábádu. (18. června 2022)

Míra inflace zde přesahuje sedm procent, což ničí již tak nízké rozpočty rodin, které se ještě nevzpamatovaly z pandemie covidu. Kromě obilovin, jako je rýže a pšenice, které ti nejchudší mají zdarma, se prudce zvýšila cena téměř všech potravin. Jen za poslední měsíc se ceny zeleniny zvýšily o 56 procent, částečně i kvůli vlně veder a z části i kvůli rostoucím vstupním nákladům.

Indům cesty do práce na skútrech komplikují rostoucí ceny pohonných hmot. „Nakupuji teď zeleninu až pozdě večer, abych koupil to, čeho se chce prodavač zbavit. Není vůbec čerstvá, ale nemám na výběr,“ říká Ankita Singhová z Dillí.

Irsko

„Zmrazte inflaci, ne národ,“ hlásá transparent účastníka jedné z protivládních demonstrací v Dublinu. (18. června 2022)

V jedné z nejbohatších zemí EU se podle průzkumů potýká s rostoucími cenami pětina obyvatel. Zvyšování nájemného, pohonných hmot a potravin uvrhlo rodiny do chudoby a zvýšilo tlak na vládu, od které lidé požadují větší podporu a snížení daní.

Skupina Social Justice Ireland, která se věnuje podpoře sociální spravedlnosti, odhaduje celkovou míru chudoby na 19 procent, pokud se do ní započítají i náklady na bydlení.

Čísla jsou nyní mnohem vyšší než oficiální míra chudoby v zemi. Květnový nárůst cen o 7,8 procenta je nejvyšším za posledních bezmála čtyřicet let. Ceny nemovitostí stouply o 15 procent a rostou také ceny pohonných hmot.

„Už si nemůžu dovolit žít v Dublinu, je to šílené,“ říká studentka architektury Vivienne, která plánuje Irsko opustit. Podle tamější asociace spotřebitelů za posledních dvanáct měsíců zdražil plyn o 54 procent, nafta o 40, elektřina o 28 a benzin o 24 procenta, to zasáhlo domácnosti i podniky.

Někteří provozovatelé pojízdných občerstvení zdvojnásobili cenu jídla až na 10 eur. V porovnání s loňskem stoupl o dvacet procent i počet telefonátů do charitativní organizace St. Vincent de Paul.

Izrael a Palestina

Vyšší ceny ovoce a zeleniny pociťují i zákazníci na tržišti v izraelské Haifě. (12. dubna 2022)

Také v Izraeli se lidem zvýšily životní náklady, ale zemi zatím nezasáhla krize tak silně jako jinde. Panuje zde však jeden z největších rozdílů v příjmech na světě. Dolních 50 procent obyvatel totiž vydělává až 19krát méně než horních 10 procent. Rostoucí ceny bydlení a benzinu vyvolaly tento měsíc pouliční protesty v Tel Avivu a Beer Ševě.

Inflace za poslední rok vzrostla o téměř čtyři procenta, to je nejvíc za posledních téměř jedenáct let. Průměrná cena zboží pro domácnost se v roce 2022 zvýšila o 2,3 procenta. V Izraeli se také prudce zhoršila krize v oblasti bydlení. V roce 2021 se ceny nemovitostí meziročně zvýšily o 13 procent ve srovnání s rokem 2020 a nyní stoupají o více než 1 procento měsíčně.

Pro mnoho lidí z okupovaných palestinských území, kde je míra chudoby přibližně 31,3 procenta, může zvýšení cen i o několik šekelů zruinovat zemědělce a zemědělské pracovníky, kteří se již tak potýkají s problémy. „Lidé se musí zbavovat svých ovcí hlavně kvůli cenám krmiv,“ říká 52letý beduínský farmář Abú Fádí, který je chová nedaleko Jericha. „Jedna tuna krmiva stála dříve 1 300 šekelů (9 000 Kč), nyní je to 2 000 (14 000 Kč),“ říká.

Itálie

I zákazníci milánského supermarketu Coop nyní musí zvážit, jestli raději nesáhnout po levnější variantě výrobku. (19. května 2022)

Inflace se v květnu zvýšila na 6,8 procenta, to je nejvyšší hodnota za více než 23 let, ceny energií vzrostly v zemi meziročně o 42,6 procenta. Mnoho Italů je nyní buď bez práce, anebo jsou zaměstnáni za platy, které od počátku roku 2000 téměř nerostou.

Lidé již několik měsíců pociťují dopady krize zvláště na životních nákladech. „Benzin zdražuje už dlouho a stejně tak i některé potraviny, například káva,“ říká Alessandra Lupová, římská kurátorka umění, která je nyní bez práce.

„I když ceny vzrostly jen o pár centů, rozdíl opravdu pocítíte. Největší rozdíl je ale v nákladech na energie, to se opravdu vymyká normálu,“ dodává Italka. Uvedla, že její poslední dvouměsíční účet za plyn činil 216 eur (5 300 Kč), zatímco před energetickou krizí platila pouhých 55 eur (1 360 Kč). Za elektřinu nyní platí 150 eur (3 700 Kč), což je více než dvojnásobek částky, kterou platila dříve.

Nový Zéland

I na Novém Zélandu se lidé musejí vyrovnávat s rostoucími cenami potravin. Na snímku supermarket ve městě Wellington. (9. dubna 2022)

Inflace je v zemi nejvyšší za posledních třicet let. Potraviny meziročně zdražily o 6,8 procenta, ovoce a zelenina o 10 procent. Rostoucí životní náklady daleko předstihly covid-19 jako ten nejpalčivější problém, který dosud trápil obyvatele Nového Zélandu.

Podle červnového průzkumu společnosti Ipsos označili lidé za svůj největší problém právě životní náklady. V těsném závěsu za nimi následují náklady na bydlení a ceny benzinu. Pro každého pátého Novozélanďana je nyní obtížné finančně hospodařit a 85 procent dotázaných se obává rostoucích cen zboží a služeb.

V reakci na novou situaci se lidé obracejí k technikám svých předků – konzervování, zahradničení, chovu zvířat či výrobě sýrů, aby se pokusili ulehčit svým rozpočtům. „Lidé mají problémy,“ říká Novozélanďanka Katherine Riddellová.

Ceny ovoce a zeleniny jsou podle ní nyní strašné. Má nyní sice stálý příjem, ale začala pořádat semináře o zavařování. „Ptám se komunitních skupin, zda lidé doma nemají přebytky ovoce nebo zeleniny, kterých by se mohls zbavit. Z nich pak vyrábíme z nich čatní nebo jiné omáčky,“ říká padesátiletá žena.

Snaha tamních obyvatel co nejvíce ušetřit občas vytváří scény, které jako by vypadly z rubriky rad pro domácnost z padesátých let. „Přítel mi dal čtyři kila hovězího tuku,“ říká Riddellová. „Zpracovala jsem ho na sádlo nebo lůj, abych nemusela kupovat olej,“ dodává žena.

Nigérie

Zákazník supermarketu v nigerijském Lagosu kontroluje cenu, za kterou nakoupí toastový chléb. (15. března 2022)

Tamní centrální banka minulý týden uvedla, že rostoucí inflace by se mohla stát nastupujícím trvalým trendem. Oznámila první zvýšení úrokových sazeb od roku 2016 jako reakci na podobné kroky v Ghaně, Egyptě a dalších afrických zemích. V dubnu v zemi vzrostla inflace u potravin na 19 procent, přičemž tamní měna naira vůči dolaru nadále devalvuje.

Stejně jako mnoho dalších zemí černého kontinentu je největší africká ekonomika do značné míry závislá na dovozu potravin, a proto je velmi vystavena cenovým výkyvům.

Hospodářské potíže země však sahají daleko za současnou krizi. Vysoká inflace, pokles trhu práce a devalvace měny, to vše vrhá na ekonomiku stín.

„Všude je to stejné, ceny se stále zvyšují. Lidé si stěžují, ale co se dá dělat?“ ptá se Theresa Adereleová, která pomáhá své matce prodávat vodu z pozemku svého domu v Lagosu. Náklady na dopravu do zaměstnání, potraviny, elektřinu a plyn se v posledních šesti letech neustále zvyšovaly a letos se ještě zhoršily.

„Trpí všichni. I ti, kteří mají hodně, i ti, kteří mají méně. Myslím ale, že lidé válku na Ukrajině za příčinu svých potíží nepovažují,“ říká Theresa. „Tak to u nás prostě chodí,“ dodává.

Filipíny

Řidič taxi v Quezon City na Filipínách počítá hotovost, aby zjistil, jestli si může dovolit naplnit nádrž. (20. června 2022)

Ceny pohonných hmot v zemi vystoupaly tak rychle, že mnozí řidiči stěží udrží vozidla v provozu. Společnosti, které se obávají, že jejich zaměstnanci nezvládnou dojíždění, tak vyzývají k práci z domova. Největší humanitární organizace světa Světový potravinový program v dubnu oznámila, že kvůli 40procentnímu nárůstu nákladů na pohonné hmoty je v ohrožení její provoz.

Podle vládních statistik vzrostly ceny kukuřice na Filipínách meziročně o 24,4 procenta, zeleniny o 15,2 procenta, olejů a tuků o 13,6 procenta. Podle údajů sociálních úřadů zažilo více než 12,2 procenta filipínských rodin v posledních třech měsících alespoň jednou nedobrovolný hlad. Šedesátiletý řidič taxi tříkolky z Manily Orlando Garcia dostával dříve plat 1 300 pesos denně (582 Kč), ale teď je rád, když si vydělá jen 700 pesos (313 Kč).

„Každý den letí ceny vzhůru, už si dál nemohu dovolit tankovat,“ dodává. Jeho výdělky sotva pokryjí náklady na jídlo pro něj a jeho rodinu. Tak si vystačí s jednoduchými jídly, smaženou rybou bez přílohy či levnějšími pokrmy z mungo fazolí. „Někdy si prostě vařím jídla s menším množstvím ingrediencí,“ říká Filipínec.

JAR

Po demonstracích proti zvyšování cen energií a jejích dodávkách zůstaly v jihoafrickém Sowetu pouze trosky. (20. června 2022)

Růst cen zemi s největší mírou sociální nerovnosti na světě zasáhl všechny kromě těch nejbohatších. Středním vrstvám kupní síla klesá kvůli rostoucím nákladům na pohonné hmoty, elektřinu, lékařskou pomoc a vzdělání. Nízkými mzdami, přerušovanou prací nebo nedostatečnými státními dotacemi v zemi trpí desítky milionů lidí.

I oni se musí potýkat s nejvyšší mírou inflace za mnoho posledních let. Ceny základních potravin, jako je kukuřičná mouka nebo olej na vaření, prudce vzrostly kvůli nedostatku dodávek obilí a olejnin po ruské invazi na Ukrajinu. V mnoha chudinských čtvrtích země nyní vzkvétá trh s použitým palmovým olejem.

„Dvacet litrů se dá pořídit za 350 randů (513 Kč), takže o tom uvažujeme,“ říká Precious Chawalalaová, servírka, která žije na severozápadě Johannesburgu. Stejně jako mnoho dalších zaměstnanců restaurací v Jihoafrické republice ani ona nedostává žádný plat a žíje výhradně ze spropitného. Náklady na mikrobus, který ji vozí do práce, se zvýšily o 20 procent po celostátním zdražení pohonných hmot.

„Míchám teď kukuřici a rýži, abych co nejvíc snížila náklady. Všichni se potýkají se stejnými problémy,“ dodává. „Mluvíme o tom v neděli v kostele, ale nemůžeme si navzájem pomáhat jako dřív, protože všichni utratili své úspory již během covidu,“ uzavírá žena.

Tchaj-wan

Lidé na prvomájové demonstraci v ulicích Tchaj-peje požadovali snížení inflace, zvýšení mezd i jistotu zaměstnání. (1. května 2022)

Index spotřebitelských cen se v květnu zvýšil již třetí měsíc po sobě a dosáhl 3,4 procenta, přičemž ceny pohonných hmot vzrostly o téměř 13 procent. V březnu tchajwanská centrální banka poprvé po více než deseti letech zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu a v červnu je opět zvýšila na 1,5 procenta.

Přibližně čtvrtinu nárůstu indexu spotřebitelských cen způsobily rostoucí ceny potravin, uvedla minulý týden vláda. Od roku 2021 se zvýšily o 7,4 procenta a u těch základních ještě extrémněji. Vejce, kterých byl na začátku letošního roku několikaměsíční celorepublikový nedostatek, byla téměř o 28 procent dražší než v květnu 2021.

„Třeba vejce nebo určitou značku nudlí, které mám opravdu rád, je teď v supermarketu těžké sehnat,“ říká sedmadvacetiletý James Lei. Potýká se nejen s vyššími cenami potravin, ale také s jejich opakovaným nedostatkem. „Věci, které teď kupuji, jsou dražší, ovlivňuje to můj rozpočet a musím více utrácet... a méně šetřím,“ dodává Tchajwanec.

USA

Ceny pohonných hmot dosáhly v USA svého historického maxima. Zdražování se nevyhnulo ani síti pump Marathon v Chicagu, kde se galon prodává za 6,27 dolaru. (22. června 2022)

S podobnými problémy se potýkají zaměstnanci, podniky i spotřebitelé po celé zemi. Na prudce rostoucí poptávku naráží nedostatek dodávek způsobený pandemií, rostou i ceny benzinu, které zvyšují náklady všem bez rozdílu. V květnu dosáhla meziroční míra inflace 8,6 procenta, což je nejprudší nárůst od roku 1981. Mzdy rostou také, ale pro většinu lidí zdaleka ne stejným tempem.

„Právě jsem do svého natankoval benzin za 70 dolarů (1 670 Kč). Dřív by mě to stálo jen 45 (1 000 Kč),“ říká Anna Diggsová, pracovnice hotelu v Las Vegas. „Všechno jde nahoru, jen ne moje mzda.“ Její nejmladší syn se chce z města dokonce odstěhovat, ale protože prudce stouply i nájmy, nemůže si to dovolit. „Je z toho velmi znechucený,“ říká Američanka.

Průměrná cena galonu benzinu v USA tento týden překročila pět dolarů (117 Kč), zatímco loni byla jen o něco vyšší než tři dolary (70 Kč). Válka, covid i problémy s počasím vedly k nárůstu cen potravin. Inflace se projevuje i v rostoucích nákladech na bydlení, ojetá vozidla nyní stojí o 16 procent více než před rokem, zdražily i letenky, hotely a oblečení.

Americká centrální banka ve středu oznámila nejvyšší zvýšení úrokových sazeb za posledních 28 let, protože se snaží zkrotit inflaci. „Centrální banka je odhodlána snížit ceny,“ řekl její předseda Jerome Powell. Varoval však, že vzhledem k rostoucím cenám ropy a válce na Ukrajině může dosažení tohoto cíle záviset na faktorech, které banka nemá pod kontrolou.