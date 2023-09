Optimismus se nevyplatil. Kdo loni vsadil na krátkou fixaci, nevydělal. Inflace drží úroky u hypoték stále vysoko

Lidé se podle toho zařídili a dávali častěji přednost kratším fixacím. „Od druhé poloviny loňského roku narůstá podíl tříletých fixací úrokové sazby a naopak klesá podíl delších fixací nad sedm let. Tříletá a pětiletá fixace aktuálně tvoří zhruba devadesát procent všech nyní sjednávaných fixací na trhu,“ říká mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Stejně jako ostatní banky ale nevidí výraznou změnu. Přibylo sice těch, kdo sahali po kratších, mnohdy jen ročních fixacích, nejvíce lidí ale i loni preferovalo tu pětiletou.

Jde o hodně peněz

Dnes je jasné, že nevyšla sázka na ty nejkratší fixace, byť ty roční, bralo jen málo zájemců. Inflace zůstává vysoká, centrální banka drží základní úrokovou sazbu na sedmi procentech a hypotéky zůstávají relativně drahé a drží se u šesti procent – třikrát výše, než šlo vyjednat dva roky nazpět. Zlepšení ještě letos neočekává prakticky nikdo, opatrný optimismus spoléhá až na rok příští, a to jen na mírný pokles úroků na hypotékách. Levné peníze se jen tak nevrátí. Dopadne to na všechny, kterým fixace končí letos, jen u České spořitelny jde zhruba o desetinu lidí s hypotékou. Lepší to ale nebude ani příští rok.