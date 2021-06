Italská policie odhalila fiktivní obchod se šrotem. Zapojené byly i české firmy, miliardy proudily do Číny

Terst (Itálie) Finanční policie v italském městě Pordenone ve středu uvedla, že odhalila rozsáhlý fiktivní obchod se železným šrotem, do kterého byly zapojeny také firmy ve Slovinsku a Česku. Systém navíc umožňoval čínským podnikatelům v Itálii zasílat výnosy z jejich nelegálních aktivit do Číny, informovala agentura Reuters. Skrze platby za fiktivní dovoz kovů se skupinám podařilo převést do Asie na 150 milionů eur (zhruba 3,8 miliardy korun).

Na nezákonné aktivitě se podle finanční policie podílely dvě kriminální skupiny s odlišnou činností. Obchodníci se železným šrotem prováděli fiktivní nákupy od společností se sídlem v České republice a ve Slovinsku, jejichž názvy policie nezveřejnila. Tím získávali podklady a certifikáty. Dokumenty používali k prokázání původu železného šrotu od firem podnikajících v šedé ekonomice. Tím navíc šrot nespadal do kategorie odpadu a mohl být odprodán dalším firmám. Podle policie vyšetřovaní muži tímto způsobem od roku 2013 vykázali neexistující prodeje 150 000 tun kovového šrotu. Kvůli fiktivním obchodům italské společnosti zasílaly velké úhrady do českých a slovinských bank, současně ale měly podle policie problém, jak dostat peníze zpět do Itálie. V tom jim mělo pomoci spojenectví s čínskými podnikateli, kteří měli výnosy z černého obchodu s textilem. V rámci schématu české a slovinské firmy zasílaly platby do Číny za fiktivní dovoz kovů. Následně čínští podnikatelé vypláceli Italům zaslané obnosy v hotovosti. Podle policie bylo vyšetřování podvodů velice náročné. „Bez odposlechů, sledování a hlavně bez využití mikrokamer bychom nikdy nebyli schopni odhalit tento mechanismus," uvedl velitel finanční policie v Pordenone plukovník Stefano Commentucci. Podle policie vyšetřovaní vydali fiktivní faktury v hodnotě 309 milionů eur (7,9 miliardy korun) a do Číny se podařilo zaslat 150 milionů eur. Vyšetřovatelé zadrželi pět lidí a dalších 50 vyšetřují. Zabavili také prostředky ve výši 66 milionů eur (zhruba 1,7 miliardy korun). Podle vyšetřovatelů aktivity koordinovala pětice mužů původem ze severovýchodní Itálie.