Exguvernér ČNB Jiří Rusnok varuje: Rychlé změny penzijního systému ničí důvěru lidí ve stát

Jiří Rusnok (62) Český ekonom a politik, absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

V roce 2001 byl jmenován ministrem financí ve vládě Miloše Zemana, poté v kabinetu Vladimíra Špidly zastával dva roky post ministra průmyslu (2002–2003).

Jako člen ČSSD v roce 2003 podpořil v prezidentské volbě Václava Klause.

Následovala desetiletá kariéra v ING Penzijním fondu (ING Penzijní společnosti).

Roku 2010 vystoupil z ČSSD.

V letech 2005–2012 vedl Asociaci penzijních fondů ČR.

V roce 2013 ho prezident Miloš Zeman jmenoval předsedou úřednické vlády, která ale nezískala důvěru Poslanecké sněmovny.

Následující rok ho prezident Zeman jmenoval do bankovní rady ČNB, v roce 2016 se stal jejím guvernérem. Centrální banku řídil až do loňského roku.

V současné době působí jako poradce představenstva Allianz pojišťovny.

O tom, zda budou mít důchod trvale vyměřený v nižší částce než podle dnešních vzorců, zda se jim oproti dnešku bude do dovršení řádného důchodového věku valorizovat pomaleji nebo zda jejich žádost bude zamítnuta kvůli zkrácení „předčasnosti“ z nynějších pěti na tři roky, se tak dozvědí jen několik dnů, možná týdnů předem.

Vláda, respektive ministerstvo práce a sociálních věcí spěchají. Chtějí zabránit opakování situace z loňského podzimu, kdy vlivem vysoké inflace vycházel výpočet předčasné penze vyšší, než kdyby lidé počkali na řádnou. Žadatelé vzali okresní správy sociálního zabezpečení útokem a stát počítal vyšší náklady na miliardy. Se změnou nyní vláda spěchá, účinnost novely má nastat už prvním dnem následujícího měsíce poté, co vyjde ve Sbírce zákonů. A to se nejspíše do konce srpna stihne.

Bývalý guvernér ČNB a znalec penzijních systémů Jiří Rusnok označil v rozhovoru pro server Lidovky.cz takto krátkou legisvakanci, tedy dobu mezi schválením a účinností zákona, za úplně absurdní.

Lidovky.cz: V čem především?

Je to naprosto metodicky špatně. Tím jenom erodují důvěru ve stát a v to, že se vůči mně chová seriózně a férově. Ti, kdo tuto nepříjemnou změnu nyní zažijí, co budou říkat svým dětem? Státu vůbec nevěř, já jsem měl odejít do penze tehdy a tehdy, a najednou mi to o rok odložili…

Lidovky.cz: Je takový spěch ojedinělý?

Na tak rychlé zavedení důchodové změny si nevzpomínám. A nevěřím, že bychom něco takového našli jinde ve světě...

Lidé se na to přece musí nějak s předstihem adaptovat, u důchodového věku je to obzvlášť citlivé. Rozumím, že vládu tlačí fiskální situace státu a akutní potřeba úspor, ale obávám se, že očekávaný přínos nebude takový, jaký si vláda představuje. Vyvolá to samozřejmě u lidí potřebu odejít do důchodu co nejdřív, dříve než by někteří jinak odcházeli, protože si chtějí zachovat ty takzvané staré podmínky. Úspora se tím značně zrelativizuje.