Návrh důchodové reformy je hotový. Odklad by byl neúnosný, oznámil Jurečka

„Budeme nastavovat flexibilní transparentní mechanismus. Důchody porostou o tisíc korun ročně v průměru,“ řekl Jurečka.

„Rodí se nám méně dětí, to se podílí na poměru pracujících a také se dožíváme vyššího věku. To je nediskutovatelný parametr. Toto se nám pro další tři dekády nepodaří změnit,“ řekl na úvod Jurečka.

Podle Jurečky je potřeba brát ohled na rodinný základ, podle kterého by se mohla nadále vyvíjet výše důchodu. Chce tak podpořit matky, které byli podle něj dříve za péči a výchovu potrestány ve výpočtu důchodu.

„Počítáme s tím, že by výchovné bylo v budoucnu nahrazeno rodinným vyměřovacím základem,“ řekl.

Všem, kteří dnes výchovné v důchodu mají, tak těm ale podle Jurečky zůstane. Nový systém by měl také zohledňovat péči o blízké, jako jsou rodiče nebo partneři.

Ve výpočtu důchodů by se měl nově také zohledňovat manželský základ. Jurečka představil také opatření, které cílí na zranitelné skupiny.

Náročné profese by měli podle novely mít možnost odcházet do důchodu dříve. Nyní mezi ně patří například hasiči nebo zdravotničtí záchranáři.

„Pokud jde o lidi, kterým je 65 let a více, tak těch se změny nedotknou,“ řekl Jurečka s tím, že jejich důchody budou pravidelně valorizovány.

U lidí ve věku 55 a více dojde k pozvolné úpravě jejich důchodů. Systém jim penze ale podle Jurečky garantuje.

„Pokud jde o generace mladší čtyřiceti let budou mít garantováno, že systém důchodů bude udržitelný a bude jim garantovat důchody stejně jako teď jejich rodičům a prarodičům,“ oznámil Jurečka.

Výdaje na důchody prudce rostou

Novela by mohla zahrnovat další posouvání důchodového věku, stanovení minimální penze, nižší výpočet nových penzí a úpravu vdovských a vdoveckých penzí.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.

Propad a zadlužování má pomoci podle návrhů zbrzdit odsouvání důchodového věku. Ten se teď zvedá každý rok u mužů o dva měsíce a u žen většinou o čtyři měsíce. Ve 30. letech se má dostat na 65 let. Jurečka už dřív popsal, že by se důchodová věková hranice každý rok stanovovala lidem, kterým bude 50 let, podle jejich doby dožití.

Ročně by se tak zvyšovala nejvýš o měsíc až dva. Minimální důchod by mohl činit 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se mohl do roku 2035 postupně snižovat, výsledná částka by pak byla zhruba o 2000 korun nižší než za nynějších pravidel.

Za dobu péče o děti by se mohl započítávat fiktivní výdělek ve výši průměrné mzdy. Podle dřívějších plánů to postupně nahradilo u nových penzí výchovné 500 korun za dítě. Manželé by mohli dobrovolně sdílet základ pro výpočet důchodu.

Jurečka už dřív mluvil také o zmírnění podmínek u vdovských a vdoveckých penzí. V květnu mezi opatřeními bylo i zkrácení povinné doby pojištění ze 35 na 25 let. Ministerstvo práce už dřív přišlo také s návrhem, aby se za práci v penzi místo navýšení pobírané částky seniorům a seniorkám odpouštěly odvody.

Zpřísnění podmínek předčasných penzí a mírnější valorizace obsahuje už letošní novela, která platí od října. Odvody živnostníků a takzvaných dohodářů by měl upravit konsolidační balíček. Reforma počítá s dřívějšími důchody pro náročné profese, ty v novele ale nejspíš ještě nebudou.

Odbory řadu chystaných důchodových změn kritizují. Výhrady i požadavky chtějí zopakovat mimo jiné při svých protestech a stávkách v pondělí 27. listopadu.