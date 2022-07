Jurečka: Rady, jak ušetřit, dají lidem energetičtí poradci. Mohli by to být i zaměstnanci úřadů práce

„Jestli máme zvládnout transformaci, nejenom dekarbonizaci, ale zvládnout i odchod od Putina a od fosilních zdrojů z Ruska, potřebujeme, abychom s lidmi pracovali ve velmi úzké provazbě a dělali jsme ty věci rychle a efektivně,“ řekl Jurečka ve čtvrtek ve sněmovně.

A právě takový energetický poradce by měl podle šéfa KDU-ČSL zhodnotit nemovitost, kde člověk bydlí, a poradit mu nejlepší konkrétní opatření, aby ušetřil na energiích. Poradce by měl zároveň zajistit, že žadatel dotáhne svou žádost do konce a realizuje konkrétní investici. „Tak budeme vědět, že s klientem pracujeme opravdu komplexně,“ uvedl Jurečka. Už nyní se podle něj snaží úřady práce působit kontaktní kampaní a komunikovat s občany napřímo, například adresným e-mailem.

Kdo bude energetické poradce platit a koordinovat, zatím Jurečka neví. Roli energetických poradců by přitom podle ministra mohli zastávat i zaměstnanci úřadů práce, museli by ale projít základním proškolením.

„Nechci, aby stát fungoval jako někdo, ke komu si pro finanční podporu budou chodit roky. Chceme pracovat na tom, jakým způsobem napojit lidi na systém energetických poradců, nebo případně zkusit nějakou část zaměstnanců úřadů práce transformovat do role, že by měli základní školení pro tyto informace, aby lidem mohli říci,“ vysvětlil Jurečka.