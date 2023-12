Chudí farmáři a dětská práce. Výrobci čokolády mají v Africe problém s etikou

Pouze 17 z 82 značek, na které se organizace zaměřila, využívá dodavatele, kteří zajišťují, aby farmáři v Africe dostali na své živobytí dostatečnou finanční odměnu. Přibližně 60 procent světového kakaa pochází právě ze západní Afriky. Odhaduje se, že čtyři z deseti firem pěstujících kakao v Pobřeží slonoviny využívají dětskou práci a dokonce šest z deseti v Ghaně, uvádí organizace ve zprávě.

Čokolády Fairafric se kompletně vyrábí v Ghaně, a to od samotných kakaových bobů až po finální tabulku čokolády. (9. července 2021)

Italský výrobce čokolády a cukrovinek Ferrero dostala hodnocení „špatné“, společnosti Mars, Nestlé nebo Mondelēz dopadly ještě hůř. Organizace je ohodnotila jako značky, jejímž výrobkům by se zákazníci měli z etických důvodů vyhnout.

Všechny tyto značky přitom mají většinou vlastní interní standardy certifikace. Výzkumníci uvedli, že tyto programy mají tendenci zahrnovat pouze část dodavatelů kakaa daných společností a někteří farmáři nemají z takových iniciativ společností zhola žádný prospěch.

Děsivé podmínky farmářů

„Čokoládový průmysl je neuvěřitelně nerovný. Mnoho pěstitelů kakaa žije v chudobě, zatímco mezinárodní čokoládové společnosti vydělávají miliardy,“ uvedla Jasmine Owensová, výzkumná pracovnice organizace Ethical Consumer. Podmínky pro tamní farmáře jsou podle ní obecně děsivé. „Většinu čokolád jedí evropští spotřebitelé, a tak opravdu máme obrovskou sílu i zodpovědnost za podmínky pro farmáře v západní Africe. My jsme důvod, proč sklízejí kakao,“ doplnila.

Mezi čokolády, které organizace Ethical Consumer naopak doporučila, patří značky Tony’s Chocolonely, Raw Chocolate Company či Chocolate Madagascar. Tyto firmy se řídí vybranými standardy neziskových organizací Fairtrade International či Rainforest Alliance, případně jinými a lepšími. Studie také zkoumala, zda společnosti vyrábějí čokolády v zemích původu – což má na tamní ekonomiky pozitivní vliv.

Například čokolády Chocolate Madagascar jsou vyráběny přímo na Madagaskaru. Stejně tak to je s čokoládami Fairafric – finální tabulka čokolády vzniká přímo v Ghaně.

Práce se týká více než milionu dětí

V roce 2020 studie výzkumné instituce NORC na Chicagské univerzitě zjistila, že 43 procent dětí z Ghany a Pobřeží slonoviny vykonávali nebezpečnou práci. Celkově jde o 1,46 milionu dětí.

Podle Katie Birdové z neziskové organizace International Cocoa Initiative, která se zaměřuje na řešení dětské práce při výrobě kakaa v západní Africe, často rodiče odvádějí kvůli práci na farmě děti ze školy.

„Chudoba farmářů je významný faktorem, který k tomuto přispívá,“ zmínila. „Zcela jasně zde hraje roli kakaový průmysl, vlády v zemích produkujících kakao, organizace občanské společnosti, samotní producenti a také země, které kakao konzumují,“ doplnila.

Ghana i Pobřeží slonoviny přitom mají zákony, které dětskou práci zakazují. Na některých plantážích hlídkuje dokonce i policie. Podle Mike Rogersona, který působí na univerzitě v Sussexu a zabývá se také mimo jiné otroctvím v dodavatelských řetězcích, je ale velmi obtížné to kvůli rozsáhlosti plantáží uhlídat.

Zmínil také, že je složité pro společnosti kontrolovat, odkud přesně jejich kakao pochází, jelikož v různých zpracovatelských střediscích se boby často mísí. Dodal, že vysledování kakaových bobů pomocí jejich DNA by stálo průmysl asi 4 miliony liber ročně (113,8 milionů Kč). O takovou technologii byl zatím ze strany čokoládových společností pramalý zájem.

Společnosti mají své cíle

Portál The Guardian kontaktoval ohledně studie organizace Ethical Consumer i výrobce čokolád. Společnost Mondelēz neodpověděla přímo, nicméně odkázala na svou zprávu o udržitelnosti. Ta uvádí, že firma do roku 2025 hodlá získávat veškeré kakao prostřednictvím programu Cocoa Life a do roku 2030 zvýšit počet farmářů v tomto programu na 300 000.

„Jsme přesvědčeni o tom, že studie Ethical Consumer nereflektuje veškeré podrobnosti, které jsme o naší práci poskytli, a proto neukazuje rozsah našeho úsilí o udržitelné kakao pro naše produkty,“ reagovalo Nestlé.

„Byli jsme průkopníky předních projektů a iniciativ v oboru s cílem dále zlepšit udržitelné získávání kakaa pro naše produkty a pomoci zlepšit živobytí farmářů,“ doplnila firma. Nestlé provozuje svůj vlastní program a spolupracuje s 10 000 farmářskými rodinami v Pobřeží slonoviny. Zapojení do programu jim umožňuje vydělat si až 500 eur ročně po dobu dvou let, firma chce do roku 2030 oslovit 160 000 rodin.

Na studii reagovala i společnost Ferrero. Kakao je podle vyjádření tiskového oddělení získáváno prostřednictvím nezávisle spravovaných standardů udržitelnosti, jako jsou Rainforest Alliance, Cocoa Horizons nebo Fairtrade Foundation. Společnost také uvedla, že spolupracovala se skupinami farmářů a pomáhala zlepšit jejich živobytí.

Svou strategii má i firma Mars. Jeho cílem je do roku 2025 zajistit, aby 100 procent jejich kakaa pocházelo globálně z odpovědných zdrojů a jeho původ byl dohledatelný. V rámci svého programu se zaměřuje na tři hlavní cíle, a to farmáře, komunity i životní prostředí, uzavírá The Guardian.