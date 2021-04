Kellner šel tam, kam ho politici pustili. Všichni toužili po kapitalismu, tvrdí Vladimír Dlouhý

PRAHA „Všichni si pamatujeme doby, kdy jsme horečně toužili po kapitalismu. A Petr Kellner pomohl nastolit moderní kapitalismus, se všemi jeho nespornými výhodami, ale i s jeho neduhy,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR a také bývalý ministr průmyslu polistopadových vlád.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše osobní vzpomínky na Petra Kellnera?

Já ho vlastně ani tolik neznal. Teď všichni říkají, že byli jeho kamarádi. Je to už opravdu dlouho, co jsem s ním mluvil naposledy. Pamatuji si ho z 90. let, kdy jako jeden z prvních pochopil možnosti kuponové privatizace. Nikdy jsem se s ním osobně o žádné privatizaci nebavil. Později však jsem s ním mluvil vícekrát, v rámci práce pro banku Goldman Sachs.