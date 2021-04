Kellnera mrzel boj o Prazdroj, jak ho Japonci drsně přeplatili, říká šéf dozorčí rady PPF Dostálek

6. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

Praha Prakticky od počátku nahlížel auditor a zakladatel české pobočky poradenské firmy KPMG František Dostálek do účetních knih investiční společnosti PPF a dlouhé roky sledoval všechny důležité transakce Petra Kellnera. A to od doby, kdy se u nás na začátku 90. let stávaly z různých socialistických molochů prosperující či krachující firmy, až po současnost. Od roku 2018 Dostálek řídí dozorčí radu v Nizozemsku sídlící skupiny PPF Group.

Vyšetřovatelé doufají v brzký výslech přeživšího z nehody Kellnerova vrtulníku. Jeho zdravotní stav se zlepšuje „Petr Kellner uvažoval dlouhodobě a v mezinárodním měřítku, tím se lišil od většiny podnikatelů,“ říká o nedávno zesnulém nejbohatším Čechovi František Dostálek, jeden ze zakladatelů české pobočky společnosti KPMG a nynější šéf dozorčí rady a výboru pro audit Kellnerovy PPF Group.

Podle Dostálka byla role Petra Kellnera při určování strategie a kultury firmy nenahraditelná. „Kellner už na začátku osvědčil svou schopnost využít příležitostí a nebál se při tom riskovat,“ říká Dostálek v rozhovoru. Lidovky.cz: V rámci KPMG jste na začátku 90. let podrobně sledovali vystupování zástupců vzniklých investičních fondů v privatizovaných podnicích. Pro mnoho lidí to byla úplně nová role, kterou někteří zvládali, jiní ne. Jak z tohoto pohledu hodnotíte v té době počínání představitelů PPF?

Máte pravdu, že působení některých zástupců investičních fondů a jejich vystupování na jednáních představenstev privatizovaným podnikům neprospívalo. Nicméně všichni se to učili a řekl bych, že zástupci PPF obvykle rychleji než ostatní.