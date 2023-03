Horský dům místo krabice. Kloboucká lesní ukazuje, jak vypadá láska ke dřevu

Její vedení si nechalo od architektů poradit a nové sídlo vytvořili ve velkém stylu. Vznikla ukázka toho, jak to dopadne, když architekti najdou nápadům otevřenou firmu a firma najde architekty, kteří mají pochopení pro jejich potřeby.

Liberečtí Mjölk Architekti vzali plně v potaz, že tvoří pro firmu, jejíž podstatou je láska ke stromům a ke dřevu. Navrhli jí velkorysou dřevostavbu, která působí moderně, ale díky svému tvaru v oblasti Bílých Karpat nijak nevyčnívá.

Hlavním stavebním materiálem je tak dřevo a dřevěné profily. Vše si právě Klouboucká lesní sama vyrobila v hale sto metrů vedle, a to ze dřeva z okolních lesů. Jde tak svým způsobem i o expozici toho, co firma umí – to v původní plechové hale ukazovala jen těžko.

Nové sídlo má i řadu prvků udržitelného stavění. Na střeše jsou fotovoltaické panely, které pokrývají spotřebu budovy a pomáhají pohánět i stroje ve výrobní hale. Vodní nádrž u domu, stejně jako podzemní nádrže pak v létě přispívají k příjemnějšímu klimatu v budově. Topí se dřevěnou štěpkou, již si firma také dělá sama. Pozornost byla věnována i životnosti, a to nejen přes výdrž materiálů. Pomoci má i flexibilita interiéru, který lze rozšiřovat a měnit podle potřeb.