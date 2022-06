Jak domácnost ochránit před „peklem“. Někdy kulhá používání zvolených řešení

Doporučujeme

Aby mohla domácnost ohledně tepelné pohody fungovat co nejlépe, vyžaduje to nejen dobrý projektový návrh a sladění všech použitých řešení, ale i jejich správné používání. Požadavky uživatelů bývají mnohdy protichůdné a „uřídit“ ručně rovnou několik systémů v domě nemusí být něco snadného. Vhodným řešením je kupříkladu automatizace a to ideálně s propojením všech prvků.