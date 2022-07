Vypadalo to jako dobrý nápad – zrušíme petrolejářům povinnost přimíchávat drahá biopaliva do benzinu a nafty, řidičům to o jednu až dvě koruny z litru zlevní tankování, zlepší výkon vozu a z české krajiny zmizí nemalá část žlutých lánů řepky, které nahradí třeba obilí. Jenže nic takového se nestalo a nestane.