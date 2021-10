Konec hromadění nabíječek do mobilů se blíží. Cílem je zjednodušit nabíjení a zredukovat odpad

Zavedením jednotných nabíječek „hrozila“ Evropská komise (EK) už v minulosti. Bylo to v podstatě ve stavu, kdy měl téměř každý výrobce zařízení svůj standard pro jeho nabíjení a vlastní konektor, z dnešního pohledu tedy v „dřevních dobách“ mobilních telefonů. Už tehdy docházelo k určitému posunu a bylo vidět, že cestou jsou různá provedení standardu USB, tato cesta také z dlouhodobého hlediska zvítězila.



Komise uvádí, že z někdejších asi tří desítek řešení pro nabíjení mobilních zařízení jsou v současnosti v podstatě tři. Jmenovitě to ve svých dokumentech nepíše, ale jde zřejmě o konektory microUSB (konkrétně Micro-B), USB-C a Lightning, přičemž první dva jsou využívány široce napříč značkami a typy zařízení, poslední jmenovaný je proprietární konektor společnosti Apple.

EK ale teď chce, aby výrobci bez rozdílu přijali jako nabíjecí standard konektor USB-C. Ze tří nabíjecích řešení tak má zůstat jedno. V zásadě jde však o cestu, jak k použití USB-C přinutit Apple. Konektory microUSB, které znají mnozí uživatelé mobilních telefonů jiných než Apple platforem, jsou totiž předchůdcem aktuálního moderního (oboustranného) konektoru USB-C a v současnosti již z trhu postupně mizí. Výjimečně je výrobci používají jen u nových přístrojů z nejnižších cenových kategorií, ale i tam už ke změně dochází. Je tedy velmi pravděpodobné, že pokud si dnes uživatel koupí nový smartphone či tablet (a nebude to zařízení Apple), bude již mít USB-C konektor.



Balení bez nabíječky

Připravované nařízení, které by mohlo vstoupit v platnost v následujících měsících (musí ho společně schválit Evropský parlament i Evropská rada), pak počítá s přechodným obdobím dvou let, do kdy budou muset výrobci na nový konektor přejít. U většiny smartphonů k tomuto přechodu přitom nejspíš dojde ještě před tímto datem, změnu bude ale muset zavést právě i Apple, zejména u svých iPhonů. Tam se zatím firma drží svého Lightning konektoru, u nových tabletů iPad ale postupně zavádí právě USB-C konektor.

Kromě mobilních telefonů a tabletů se ale nařízení má týkat i třeba bezdrátových sluchátek, fotoaparátů, přenosných reproduktorů a příručních herních konzolí.

Komise předpokládá, že nové nařízení povede k tomu, že výrobci nebudou muset do balení s telefonem přibalovat nabíječky. Tento trend ale už odstartoval i bez příkazů EU, zatím k tomu výrobci mobilů sahají paradoxně především u svých dražších modelů. Chybějící nabíječka v balení má podle EK znamenat, že se nabíječky nebudou doma uživatelům hromadit. Zároveň přitom budou mít jistotu, že s kteroukoli nabíječkou nabijí bez problémů jakékoli své přenosné zařízení.

Cílem je podle Komise snížit množství elektronického odpadu: ročně podle jejích průzkumů končí v odpadu 11 tisíc tun nabíječek. Na druhou stranu EK neřeší životnost nabíječek, která mnohdy nebývá valná.

Výrobci v odstranění nabíječek pak vidí spíše šanci na zmenšení balení s telefony (a tudíž menší logistické náklady i dopady logistiky na životní prostředí) a také zvýšení příjmů. Cena telefonu totiž typicky o cenu nabíječky neklesne a dodatečný prodej přinese zisk.

Obě strany kabelu stejné

Aby celé nařízení EK dávalo smysl a uživatelé už skutečně nikdy nemuseli hledat tu správnou nabíječku, musí ještě Komise vyřešit konektor na samotné nabíječce. I tady by se standardem mělo stát USB-C, takže výrobci by pak v balení s telefonem mohli dodávat kabel s USB-C koncovkami na obou koncích (opět se tak již často u nových telefonů děje, USB-C u nabíječky používá i Apple). Tento krok má zajistit separátní nařízení, které by však mělo vstoupit v platnost ve stejnou dobu jako nařízení o nabíjecím konektoru zmíněných přístrojů.