Už žádné mrtvé zóny uprostřed města. Slovácký Kyjov spojí své centrum

Cenné pozemky ve městě jsou tak mrtvou zónou, případně oblastí, kde dochází k takzvané náletové výstavbě, kdy každý, kdo získá část pozemku, si postaví, co se mu tam právě hodí.

Pouze část radnic se snaží tyto pozemky řešit systematicky jako jeden celek a hledá cesty, jak je citlivě začlenit do města, aby to dávalo co největší smysl.

Jedno z takových řešení ukazují výsledky architektonické soutěže města Kyjov. Tam se „sešly“ hned dva padlé podniky vedle sebe, mlékárna a pivovar, navíc s minimálně využívaným areálem letního kina, který našel využití prakticky jenom během několikadenního festivalu Slovácký rok.

Jako vítězný vybrala porota projekt brněnského studia SENAA, hlavním autorem návrhu je Václav Navrátil. Rodák z Kyjova místo zná, nadto je prochodil i jako architekt, když v minulosti pro radnici pracoval na studii proveditelnosti.

„Snažili jsme propojit centrum na jedné straně a vilovou čtvrť na druhé. To území má svou hodnotu a nejde tam jen nasázet paneláky,“ líčí Navrátil. V Kyjově dlouhodobě chybějí byty a toto území k jejich vybudování vybízí. Vyrůst jich zde má 120. Zruší se však málo využívané letní kino, jehož areál je prakticky nepřístupný. Počítá se ale s menší náhradou na nově vzniklém prostranství.

Kyjovská soutěž ukázala, jak důležité je nešetřit na rozpočtu. Zisk prvního místa byl ohodnocený částkou 160 tisíc korun. To přilákalo pouze tři zájemce, kteří byli ochotni připravit vizi pro území o velikosti 1,5 hektaru. Vítězný návrh připravil plán pro deset budov a pochopitelně se neobešel bez odborníků; celkově se na projektu podílelo dvanáct lidí, a to bez jistoty získání odměny.