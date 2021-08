legalTV.cz: Advokát jako právní zástupce

Úspěšní právní zástupci znají justiční prostředí často do úrovně názorů jednotlivých soudců. V České republice je osm insolvenčních soudů, dva odvolací a jeden dovolací, takže se to dá obsáhnout. Na větší kauzy se připravují týmy poradců, pak ale musí přijít někdo, kdo “prodá” výsledek jejich práce soudu v omezeném čase soudního jednání. Michal Žižlavský, který má za sebou třicet let praxe advokáta a několik let byl sám soudcem, k tomu říká: Špatní právní zástupci “hrají” na klienta, dobří na soudce.



