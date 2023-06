S nákupem letenek neváhejte. Kolik stojí nejlevnější přímé spoje z Prahy?

„O letenky do dovolenkových destinací je velký zájem, v současné chvíli v prodejích zažíváme letošní vrchol. Zájem je prakticky o všechny varianty letů bez rozdílu dne v týdnu nebo času odletu,“ upozorňuje ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Ušetřili ti cestující, kteří si zakoupili nebo ještě zakoupí letenku s předstihem. Nyní už nelze předpokládat, že by letenky do Bulharska, Chorvatska, Řecka a Španělska zlevňovaly. Kapacity se rychle plní a takzvané „last minute“ letenky spíše nebudou k dispozici.

Blízko rekordu

Počet destinací a dopravců, kteří létají z pražského letiště, se letos dostal na vyšší čísla než loni a dosáhne na 80 procent nabídky z rekordního roku 2019.