Na letišti v Mošnově začala stavba nákladního terminálu, má zrychlit odbavení

„V současné době provozujeme cargo ve dvou stanech, samozřejmě s moderní technikou, ale přesto všechno ty současné podmínky nejsou moc dobré,“ řekl ředitel.

Nová hala bude mít železobetonovou konstrukci. Bude mít nájezd a výjezd pro kamiony, a odbavení se tak zrychlí zhruba o 40 procent. Současné dva stany mají plochu přibližně 2500 metrů čtverečních, nová hala bude mít 4500 metrů.

Objem odbaveného leteckého nákladu se letišti za posledních pět let prakticky ztrojnásobil: v roce 2017 bylo z Mošnova přepraveno 5362 tun nákladu, loni to bylo 15 490 tun. „Jsme schopni se dostat s novou halou na 30 000 - 35 000 tun ročně,“ řekl Radkovský. Dodal, že jeho cílem je 40 000 tun nákladu do tří až čtyř let.

Právě díky přepravě nákladu se loni společnost Letiště Ostrava poprvé v historii dostala do zisku, jehož výše by měla překročit osm milionů korun. „Očekávám, že už budeme pořád v černých číslech, ale bez carga by to nikdy nešlo. Dneska cargo dělá zhruba 25 procent příjmu,“ řekl Radkovský.

Letiště patří Moravskoslezskému kraji. Hejtman Ivo Vondrák (zvolený za ANO) řekl, že když v roce 2016 řešili předefinování účelu letiště, protože civilní doprava nenaplnila očekávání, nákladní doprava se ukázala jako atraktivní a zajímavá. „Jsme dneska na křižovatce tří módů dopravy - letecká, silniční a železniční - a domnívám se, že to bude velmi významný pól rozvoje celého Moravskoslezského kraje, protože nejsou tady jenom sklady, nejsou tady jenom překladiště, ale jsou tady i výrobci,“ řekl hejtman.

Další výrobci věcí s vysokou přidanou hodnotou podle něj v Mošnově ještě přibudou a do letecké dopravy je potřeba investovat, protože rychlá přeprava atraktivního zboží je důležitá. Díky ziskům z nákladní dopravy bude možné podpořit leteckou dopravu pasažérů. „Díky tomu, že cargo se bude rozvíjet, budeme moci podpořit další linky a zajistit to, co tento kraj bude potřebovat, propojení se světem,“ řekl Vondrák.

Letiště loni odbavilo 286 393 cestujících. Oproti roku 2021 šlo více než o dvojnásobek, ale proti poslednímu předcovidovému roku 2019 o 11 procent méně. Z Mošnova létají pravidelné linky do Londýna a Varšavy a přes letní sezonu také lety do 16 turistických destinací v Řecku, Egyptě, Bulharsku, Tunisku, Turecku a Španělsku. Pravidelné nákladní spoje provozují z Mošnova společnosti DHL, UPS a EGT Express do Německa a Asie.

Radkovský řekl, že třetinu nové haly si letiště nechá pro své potřeby a zbytek chce pronajmout partnerům. Zájem má společnost EGT, která nyní působí ve stanu, a letiště rovněž jedná s novým americkým partnerem.

Terminál postaví společnost HSF System. Na výstavbu dal kraj 85 milionů korun, a to zvýšením základního kapitálu letiště. Dále ji letiště bude financovat z úvěru a z vlastních zdrojů. Na střeše budou fotovoltaické panely s celkovým výkonem přibližně 300 kilowattů, které sníží energetickou závislost letiště na vnějších zdrojích i jeho emise.