Pražské letiště letos odbavilo už 7 milionů lidí, nejčastěji mířili do Londýna

I přes meziroční růst letiště nevyrovnalo čísla z předcovidového roku 2019, kdy za půlrok odbavilo 7,8 milionu lidí. Podle Řízení letového provozu ČR letos také vzrostl letecký provoz nad Českou republikou.

Nejvíce se z Prahy létalo do Londýna, dohromady tam odcestovalo přes půl milionu lidí. Na druhém místě je Paříž se zhruba 335 000 cestujícími, dále Milán, Amsterodam či Istanbul. Z pohledu států bylo za pololetí nejžádanější Spojené království, poté Itálie a Španělsko. V samotném červnu se nejvíce létalo do tradičních dovolenkových destinací. Nejvíce lidí zamířilo do Itálie, asi 145 000 lidí, následuje Řecko, kam letělo o 4000 lidí méně.

Jiri_Pos @Jiri_Pos Čas dovolených se projevuje i v našich výkonech. Skoro polovinu cestujících tvoří obyvatelé ČR. <a href="https://t.co/zaSX8rWRmQ">https://t.co/zaSX8rWRmQ</a> oblíbit odpovědět

V samotném červnu cestovalo z pražského letiště bezmála 1,4 milionu lidí, zhruba o pětinu více než v loňském červnu. Nejsilnější měsíce jsou pro letiště každoročně v letní sezoně, což se ukázalo už první červencový víkend, kdy letiště odbavilo asi 159 000 lidí.

Předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos na svém twitteru uvedl, že 4. července překonalo letiště hranici šesti milionů. „Čas dovolených se projevuje i v našich výkonech. Skoro polovinu cestujících tvoří obyvatelé ČR,“ napsal. Hranici sedmi milionů letiště překonalo 24. července. „Zatím nejrušnější den byl pátek 14. července s 55 930 cestujícími,“ napsal Pos na twitter.

Podle Řízení letového provozu ČR nad Českou republikou letecký provoz vzrostl v prvním pololetí o 12,2 procenta na 268 765 pohybů. Pražské letiště z nich obstaralo asi 52 000, meziročně asi o 16 procent více.

Jiri_Pos @Jiri_Pos 7 mil. PAX už od začátku roku využilo <a href="http://twitter.com/PragueAirport">@PragueAirport</a> Zatím nejrušnější den byl pátek 14 7. s 55 930 cestujícími. <a href="https://t.co/BM17k09dH3">https://t.co/BM17k09dH3</a> oblíbit odpovědět

Z Letiště Praha se během letního letového řádu, který bude platit do konce října, létá do 152 destinací přímou linkou. Letiště Praha letos cílí na odbavení 13,5 milionu cestujících, řekl nedávno Pos. V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k těmto číslům letiště počítá v roce 2026.