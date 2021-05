‚Už nám to šíleně chybělo.‘ Zahrádky vítají první hosty, na jejich otevření si lidé připíjeli už při snídani

Praha Čeští restauratéři se konečně dočkali – od pondělka mohou usadit první hosty ke stolům, tedy alespoň na venkovní zahrádky. Od rána proto nelení, staví a oprašují nábytek i nádobí a finišují přípravy, aby neztratili už ani hodinu. A déle nečekali ani jejich první zákazníci – zahrádky už od samého rána postupně ožívaly, lidé si na jejich otevření dokonce připíjeli.

„Posadíte se u nás, nebo jdete pro kávu s sebou?“ Takový dotaz zdá se až zarážející, přesto ním po mnoha měsících vítá hosty i číšník Artur Šafránek z oblíbené karlínské kavárny s příznačným názvem Můj šálek kávy. A opravdu. Hned okolo pondělní desáté hodiny ranní si na tamní zahrádce vychutnává svůj nápoj z porcelánu hned několik nedočkavých hostů, jako by šlo o nějaký luxus.



„Je znát, že jsou z toho hosté rozpačití, objednají si jídlo s sebou a pak si uvědomí, že si ho vlastně už mohou sníst tady. Všichni se teď znovu učíme tomu, co jsme dříve dělali automaticky a rádi,“ řekl pro Lidovky.cz Šafránek. Návštěvnost prý očekává větší, i když prozatím je stejně jako počasí spíš vlažnější.

„Už nám to šíleně chybělo“

Pražský Karlín, který je kavárnami a restauracemi „na každém rohu“ přímo proslulý, jako by dnes procházel renesancí. Ale ne jen ten. Stoly s maximálně čtyřmi židlemi se už od rána tyčí napříč chodníky po celé České republice. S otevřením otálí jen málokterý podnikatel. S negativním testem, očkováním či protilátkami po prodělání covidu k nim od rána usedá stále více hostů.

Lidé se na posezení na zahrádce jednoznačně těšili, neodradilo je ani ne zrovna ideální počasí. Někteří požitkáři dokonce využili příležitosti, aby zahrádkovou sezonu zahájili přípitkem hned ke snídani.

„Už nám to šíleně chybělo, tak jsme si s kamarádkou řekly, že to za přípitek stojí. Test máme zatím obě platný ze zaměstnání,“ svěřila Kateřina, která přišla v pondělí ráno posnídat na zahrádku kavárny Loft Cafe Karlín. Ostatně, pivem ke snídani oslavili pondělní otevření zahrádek také zaručení štamgasti Staroměstské restaurace poblíž orloje.



Čekání na turisty

„Jako na smilování“ čekala na povolení také kavárna Černá Madona v Celetné ulici. Podle tamního manažera komunikace Vojtěcha Heřmánka bude vlažnější zájem postupně stoupat.

„Je pondělí, to vždycky bylo trochu klidnější, určitě ale čekáme vzestupnou tendenci směrem k víkendu a dalším týdnům. Lidé si musí znovu zvyknout, že je otevřeno,“ sdělil Heřmánek pro Lidovky.cz s tím, že věří také v brzký návrat zahraničních turistů do centra Prahy. „Pak bychom se mohli konečně dostat zpátky na plný provoz,“ dodal.

Stejné očekávání má také manažer kavárny Cacao poblíž Náměstí republiky Milan Uhmann. „Jsme moc rádi, že jsme mohli konečně otevřít. A myslím, že se na to těšilo hodně lidí. Navíc máme markýzu, takže nám nevadí, když začne pršet,“ pochvaluje si Uhmann.



S hrozbou májových přeháněk si hlavu nelámou ani restaurace, které zahrádku s přístřeším nemají. „Když začne pršet, tak nábytek rychle složíme a hned, jak přestane, zase to rozložíme, speciální přístřeší jsme kvůli tomu nechystali,“ popsal Šafránek z kavárny Můj šálek kávy.

Velká úleva: testy jsou na hostech

Všichni oslovení restauratéři jsou ovšem především rádi, že jim po původnímu avízu vlády odpadla povinnost kontrolovat, zda jsou všichni hosté bezinfekční. Jestli tomu tak skutečně u všech příchozích je, však zůstává otázkou.

„Je to pro nás velká úleva, bylo by zvláštní chtít po lidech, co jdou na pivo, potvrzení o bezinfekčnosti,“ sdělil serveru Lidovky.cz také Michal John z karlínské restaurace Peter’s Pub.

„Jsme moc rádi, že nemusíme hosty kontrolovat, vznikaly by zbytečně konfliktní situace. Myslím, že je naprosto správné, že je zodpovědnost na hostech, a ať to kontrolují příslušné orgány,“ říká Heřmánek z Černé Madony s tím, že s častými kontrolami od hygieniků či policie počítá.

Uhmann z kavárny Cacao očekává, že kontroly budou chodit spíše jen na udání, on sám přitom o poctivém přístupu hostů k potvrzení o bezinfekčnosti nemá žádné iluze. „Myslím, že v Česku nejsme důslední, a to ani v případě policie,“ říká.

Ceny jídel i pití se podle všech oslovených podniků s otevřením zahrádek nemění. „Ceny jsme snížili asi o pětinu už s odlivem zahraničních turistů a prozatím to tak ponecháme, tahle doba není těžká jen pro nás, ale pro všechny. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále,“ říká Heřmánek. Stejné ceny zachovala podle svého manažera i kavárna Cacao.