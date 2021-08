Zlatý zajíček je jedinečný. Firma Lindt vyhrála spor o obal své čokoládové lahůdky

Švýcarský výrobce prémiové čokolády vedl v průběhu let mnoho soudních bitev, aby ochránil jeden ze svých nejprodávanějších výrobků za posledních 30 let. Poté, co se firmě nepodařilo získat komplexní ochranu ochranné známky pro tvar sedícího zajíčka, změnila taktiku a místo toho se snaží chránit odstín folie. To je strategie, která zřejmě začíná přinášet ovoce.

Nyní spolkový soudní dvůr vynesl svůj verdikt v bitvě mezi švýcarskou společností Lindt a německou společností Heilemann, která v roce 2018 rovněž uvedla na trh čokoládového zajíčka zabaleného ve zlatém obalu.

Zemský soud v Mnichově loni rozhodl v neprospěch společnosti Lindt. Spolkový soud však poté dospěl k závěru, že švýcarská společnost prokázala, že zlatý odstín obalu jejího zajíčka získal status ochranné známky na základě pověsti, přičemž se odvolal na průzkum předložený výrobcem. Ten ukázal, že 70 procent respondentů si tento odstín spojuje právě s výrobkem Lindt.



Švýcarský výrobce čokolády argumentoval tím, že má na tuto barvu ochrannou známku získanou užíváním, že její konkurent tuto ochrannou známku porušil a že společnost Heilemann by měla zastavit prodej tohoto výrobku.

Společnost Lindt & Spruengli uvedla, že nemá v úmyslu vytlačit z trhu jiného výrobce čokoládových zajíčků, ale brání se proti napodobitelům zneužívajícím pověsti, kterou si její výrobek léta budoval.

„Existuje mnoho způsobů, jak navrhnout velikonoční zajíčky, které neporušují práva naší společnosti,“ uvedl mluvčí Lindt & Spruengli.

Boj o ochrannou známku

Společnosti Lindt se nyní podařilo udržet si právo na ochranu barvy zlatého balení velikonočního zajíčka v Německu, ne však na samotný tvar figurky. Co se jejího tvaru týče, v letech 2011 a 2012 Lindt prohrál několik sporů v rámci soudů EU a Německa o registraci a výlučnou ochranu sedícího velikonočního zajíčka obaleného ve zlaté folii s červenou mašlí. Dosud firmě ochrana byla dopřána jen při výslovných kopiích jejich produktů.

Německý soud na federální úrovni nyní uznal na rozdíl od soudů nižší instance právo na výlučnou ochranno-známkovou ochranu specifického odstínu zlaté barvy.

„Evropská legislativa, tak na národní i na evropské úrovni výslovně dává možnost chránit jako ochrannou známku i barvu nebo jejich kombinaci, pokud splňuje i ostatní předpoklady ochrany formou ochranné známky.

V EU mají ochranné známky ve formě barev chráněny například Victorinox AG pro specifický odstín červené, Kraft Foods Schweiz Holding GmbH pro specifický odstín fialové nebo 3M pro specifický odstín žluté,“ vysvětluje Miroslav Šperka, advokát a partner konzultační společnosti V4 Group.