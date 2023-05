Dalších pět let s Erdoganem. Turecká lira odpověděla poklesem

Erdogan ve druhém kole zvítězil se ziskem 52 procent hlasů. Investory ale jeho úspěch dvakrát moc nepotěšil. „Erdoganovo vítězství neposkytuje žádnému zahraničnímu investorovi útěchu,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Hasnain Malik, stratég společnosti Tellimer v Dubaji.

Lira od začátku roku oslabila zhruba o sedm procent a za posledních deset let ztratila více než 90 procent své hodnoty. Turecká ekonomika je v sevření cyklů mezi růstem a poklesem, potýká se s obrovskou inflací a s měnovou krizí.

„S velmi vysokou inflací, velmi nízkými úrokovými sazbami a žádnými čistými devizovými rezervami by mohla přijít bolestivá krize, která se dotkne všech aktiv,“ varoval Malik.

Turecký prezident je svým neortodoxním přístupem k úrokovým sazbám proslulý. Podle něj totiž nižší sazby vedou k nižší inflaci. Takový přístup způsobuje, že tamní trhy jsou odkázány na nepředvídatelnou směs nahodilých regulací a intervencí, přičemž nová opatření jsou zaváděna neformálně a téměř každý den.

To nutí investory, aby opouštěli tamní pozice. Celkový objem zahraničně držených tureckých akcií a dluhopisů se proto od roku 2013 snížil přibližně o 85 procent, tedy o téměř 130 miliard amerických dolarů.

„Je zřejmé, že současný model ekonomiky nefunguje,“ řekl Burak Cetinceker, peněžní manažer ve společnosti Strateji Portfoy v Istanbulu. „Erdogan si to pravděpodobně také uvědomuje a mírný přechod k ortodoxní politice v blízké budoucnosti je pravděpodobný, protože jinak není udržitelný. Jakýkoli signál směřující k tomuto cíli by trh uvítal.“

Dosavadní politika tureckého prezidenta je zároveň velmi drahá, centrální banka za poslední rok a půl utratila téměř 200 miliard dolarů na podporu liry, čisté devizové rezervy se dostaly do záporných hodnot a inflace loni prudce vzrostla nad 80 procent a v dubnu klesla na 44 procent.

Levnější dovolená

Wall Street vidí před lirou další oslabení, přičemž banka Morgan Stanley varuje, že by mohla dosáhnout úrovně 26 za dolar dříve, než se původně očekávalo, a do konce roku sklouznout k 28, pokud se Erdogan bude držet své politiky udržování nízkých úrokových sazeb. Společnost Wells Fargo & Co očekává, že měna do konce čtvrtletí dosáhne hodnoty 23 za dolar.

Slábnoucí lira je dobrou zprávou alespoň pro turisty, kteří se letos chystají strávit dovolenou v Turecku. „ S citelným oslabením liry zlevňuje například pořízení výletů, potravin v obchodech, suvenýrů či oblečení, hodování v restauracích a barech, různých služeb a dalšího,“ uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

„Ještě před pěti lety stála jedna turecká lira pět korun, nyní jsou tyto měny prakticky na paritě. Vítězství Erdogana by mohlo poslat tureckou liru ještě níže, dost možná i pod hranici parity na páru s českou korunou,“ doplnil pro ČTK analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Jakým směrem se bude tamní ekonomická situace ubírat dál, napoví jmenování klíčových ekonomických pozic na tamním ministerstvu financí a v centrální bance. Všichni současní ministři získali před dvěma týdny křesla v parlamentu, kterých by se museli vzdát, pokud by měli být znovu jmenováni do vládních funkcí.

Rozhodnutí netrpělivě vyhlíží například Viktor Szabo, investiční ředitel společnosti Abrdn v Londýně. Současná politika je totiž podle něj dále neudržitelná.