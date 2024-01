Jak si zajistit budoucí generace zákazníků. V Alpách učí nejmenší děti lyžovat zdarma

Na lyže do zahraničí se letos chystá 14 procent Čechů, což je méně než v minulých letech. Ukázal to aktuální průzkum společnosti ČPP Servis. Celých deset procent lidí připouští, že ač v minulosti do zahraničí lyžovat jezdili, letos kvůli vysokým cenám vynechají.