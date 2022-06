Majetkové daně považuji za nepřiměřeně nízké, říká profesor z VŠE Mandel

Lidovky.cz: Co říkáte sektorové dani? Její zavedení se zvažuje u energetických firem i u bank. Těm v důsledku zvyšování sazeb ČNB významně vzrostly zisky a podle části politiků by mohly pomoci státnímu rozpočtu.

Repo sazba ČNB je zdrojem příjmů bank z povinné a volné likvidity uložené u centrální banky. Při dnešní sazbě sedm procent hrubým odhadem tyto výnosy obchodních bank budou přesahovat 150 miliard korun ročně. V politických kruzích je momentálně diskutováno, zda by tyto mimořádné zisky neměly být zdaněny. To je jedna z možností.