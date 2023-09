Řetězce slíbily, že ceny sníží, o marži se mnou mluvit nechtějí, řekl Výborný

Ministr zemědělství o tom promluvil ve vysílání CNN Prima News. „Řekl jsem řetězcům úplně jasně, že není možné, aby v tom řetězci existovali ještě nějací prostředníci, kteří to budou poté dodávat do řetězce a tam někde se objeví nějaké skrytá marže nebo obchodní přirážka,“ řekl Výborný.

Dodal také, že na řetězce měl při jednání celou řadu otázek, ale ne na všechny se mu dostalo odpovědi. „O marži se mnou mluvit nechtějí, ale mohou. Já s nimi v této diskuzi budu pokračovat, protože jsme se na tom dohodli,“ ujistil.

Výborný i přes svou kritiku však řetězcům poděkoval za jejich slib, že DPH sníží. „Vnímám jejich férový příslib, že DPH na potraviny klesne o tři procentní body. Řetězce mně minulý týden přislíbily, že se tyto tři procentní body projeví od 1. ledna v ceně potravin, čili je tady predikce dalšího poklesu,“ řekl Výborný v pořadu Co na to ministr.

„Mám z toho radost. Je to úspěch i můj a KDU-ČSL, my jsme velmi stáli za tím, aby v rámci ozdravného balíčku se podařilo snížit DPH na potraviny o tři body a to se projeví, řetězci mě o tom minulý týden ubezpečili,“ vysvětlil.

S Výborným se shoduje premiér Petr Fiala. Podle něj tlak na zemědělce a potravináře kvůli snížení cen potravin, za které lidé kvůli státním dotacím pro oba tyto výrobní sektory loni platili dvakrát, zafungoval.

„Mám pocit, že jsme někomu lidově řečeno šlápli na kuří oko,“ uvedl premiér. Tvrdí, že zemědělským podnikům v souhrnu loni meziročně stoupnul zisk o 142 procent, podobně i potravinářským firmám včetně koncernu Agrofert, který má ve svěřenských fondech expremiér a předseda ANO Andrej Babiš. Stát jim na dotacích vyplatil přes 40 miliard korun, připomenul Fiala.

„Zisky jsou rekordní a ceny potravin jsou taky rekordní. Je potřeba udělat něco, aby tomu tak nebylo,“ řekl premiér. Cestou je podle něj tlak státu na všechny účastníky procesu výroby a prodeje potravin, aby se jejich ceny snížily. „A hle, ono to funguje,“ dodal Fiala.

Marek Výborný převzal koncem června 2023 post ministra zemědělství po rezignaci Zdeňka Nekuly. Předseda strany Marian Jurečka to oznámil na mimořádné tiskové konferenci v červnu. „Nominaci jsem s pokorou a zodpovědností přijal,“ uvedl k tomu Výborný. Nekula svou rezignaci vysvětlil nedostatečnou podporou strany.

Výborný: Nejsem ministrem cenotvorby

Česká vláda může se zemědělci o cenách jednat, pokud je považuje za příliš vysoké, tedy za nemravné. Speciální zákon na tento český nešvar však kabinet Petra Fialy nechystá, řekl v pořadu Rozstřel Výborný.

„Skutečně nejsem ministrem cenotvorby,“ míní Výborný. „Nemůže to tak fungovat, že bych ráno na ministerstvu zemědělství určil, kolik ten den bude stát kostka másla nebo kilogram mouky. Na druhou stranu, co určitě máme činit jako vláda i co mám činit jako ministr zemědělství, to je neformální tlak. Musíme skutečně umět rozklíčovat celý řetězec, protože cena potravin není určována jenom obchodníkem na konci.“