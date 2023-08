Koalice jedná o změnách v chystané úpravě práce na dohodu, uvedl Jurečka

Plánované novinky v práci na dohodu se zřejmě ještě dočkají úprav. Vláda totiž jedná o tom, jak firmám zjednodušit administrativu, která se se změnami pojí. Například nedoplatek za pojistné, který by vznikl v případě nenahlášení všech dohod u dalších zaměstnavatelů, by mohl jít za brigádníkem, nikoli za firmou. Uvedl to šéf resortu práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).