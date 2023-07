Současné i nové důchody do budoucna porostou, slíbil Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) během pondělní tiskové konference okomentoval projednávání chystané důchodové reformy. Uvedl také, jak by mělo vypadat navyšování důchodů od 1. ledna 2024. Průměrný důchod by měl od příštího roku dosáhnout částky 20 700 korun, proti konci letošnímu roku by tedy měly starobní penze stoupnout o 400 korun. Přesné údaje budou známy po 4. září.