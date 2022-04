Špatná zpráva pro peněženky. Cena vepřového v obchodech dramaticky roste, maso v nákupu zdražilo až o 60 procent

Vepřové maso v nákupu zdražilo až o 60 procent. Ceny na pultech obchodů rostou o desítky procent a prodejci, kteří zatím nezdražili, tak učiní během následujících měsíců. „My zdražujeme řádově po pěti až deseti procentech. Možná později to bude o nějakých dvacet procent, ale rozhodně ne třeba o padesát. To by zákazník neustál, nemůžeme si to dovolit,“ řekl webu Lidovky.cz jednatel společnosti Voma Petr Koníček. Řetězec Voma vyrábí a prodává masné výrobky a uzeniny.