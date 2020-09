Charlie Hebdo znovu otiskne karikatury Mohameda. Ve středu začíná proces s obžalovanými z atentátu

Paříž Francouzský satirický časopis Charlie Hebdo ve svém nejnovějším vydání znovu otiskne karikatury proroka Mohameda, které jako první zveřejnil v roce 2005 dánský deník Jyllands-Posten. Oznámil to v úterý vedoucí redakce francouzského časopisu, na jehož kanceláře v lednu 2015 zaútočili islamisté.

„Nikdy si nedáme pokoj. Nikdy nepřestaneme,“ řekl podle agentury AFP šéf redakce Laurent Sourisseau vystupující pod jménem Riss. Na novinových stáncích se má nové číslo časopisu s obálkou s karikaturami objevit ve středu, kdy také v Paříži začne proces se skupinou 14 lidí obžalovaných z podílu na atentátech na redakci časopisu a obchod s košer potravinami v lednu 2015.



Celkem při útocích zemřelo 17 osob, včetně šéfredaktora Charlie Hebdo a několika dalších opor redakce. Hlavní pachatelé bratři Chérif a Said Kouachiovi a Amédy Coulibaly rovněž zemřeli.

Dvanáct kreseb Charlie Hebdo přetiskl v roce 2006. Na jedné z nich měl prorok místo turbanu bombu a na titulní straně byla autorská karikatura kreslířů časopisu, na níž se Mohamed zoufale drží za hlavu a říká „Je těžké být milován blbci“.

Týdeník se stal poté terčem výhrůžek, někdo dokonce zapálil jeho redakci a vše vyvrcholilo 7. ledna 2015 atentátem, který vyvolal šok na celém světě a ve Francii mohutné manifestace. Po útoku však také ve Francii následovala série dalších atentátů, při kterých zahynulo více než 250 lidí.

Kromě původně dánských karikatur nabídne titulní strana nového vydání Charlie Hebdo kresbu proroka podepsanou karikaturistou s uměleckým jménem Cabu, který byl při útoku z roku 2015 také zavražděn.

„Po lednu 2015 jsme byli často žádáni, abychom vytvořili další karikatury Mohameda. Vždy jsme to odmítali - ne proto, že by to bylo zakázáno, zákon nám to umožňuje - ale proto, že k tomu bylo zapotřebí dobrého důvodu, důvodu, který má smysl a který něco přináší do debaty,“ vysvětlila redakce.

„Reprodukovat tyto karikatury tento týden, kdy začíná proces k atentátům z ledna 2015, se nám zdálo být nezbytné,“ dodala redakce.