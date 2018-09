Jourová: Facebooku hrozí od EU sankce, pokud neupraví podmínky do konce roku

BRUSEL Společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou internetovou sociální síť, musí do konce roku splňovat pravidla Evropské unie na ochranu spotřebitelů, jinak bude čelit sankcím. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek prohlásila eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová s tím, že Facebook musí od dosavadních slibů přejít k činům. Ke splnění těchto podmínek do konce roku se dle eurokomisařky zavázala společnost Airbnb.

„Má trpělivost je u konce. Ačkoli mě Facebook ujistil, že upraví své zbývající zavádějící podmínky služeb do prosince, trvá to moc dlouho,“ řekla Jourová. „Je čas k činům, už žádné další sliby. Pokud nebudou změny zavedeny do konce tohoto roku, vyzvu úřady na ochranu spotřebitelů, aby okamžitě zareagovaly a společnost potrestaly,“ dodala.



Jourová v únoru vyzvala internetové firmy jako Facebook či Twitter, aby urychlily své kroky ke sladění uživatelských podmínek s evropskou právní úpravou na ochranu spotřebitelů. Unijní instituce trvají na tom, že internetové společnosti využívající sociální média pro reklamu a obchodní aktivity se musejí podřídit stejným pravidlům jako poskytovatelé služeb mimo webovou sféru.

Ve čtvrtek Jourová také oznámila, že se internetová společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování, zavázala ke splnění podmínek pro ochranu spotřebitelů do konce letošního roku. Slíbené změny musí firma provést u všech jazykových verzí svých webů určených pro unijní trh.

Airbnb se zavázalo k transparentnosti

„On-line subjekty změnily způsob, jakým cestujeme, hledáme ubytování a trávíme dovolenou. Také jsou však povinny zcela dodržovat pravidla a převzít odpovědnost v případě problémů,“ uvedla Jourová s tím, že přístup Airbnb ocenila. „Vítám skutečnost, že Airbnb je ochotna učinit nezbytné změny, aby zajistila úplnou transparentnost a spotřebitelé přesně věděli, za co platí,“ dodala.



Airbnb mimo jiné přislíbila, že bude uvádět vždy celkovou cenu rezervace včetně poplatků za úklid a další služby. Pokud konečnou sumu nebude možné určit, budou o tom unijní zákazníci jasně informováni. Spotřebitelé z EU také budou při objednávání vědět, zda ubytování nabízí soukromý či profesionální hostitel, neboť se podle toho liší pravidla na ochranu spotřebitele.

V polovině července Evropská komise společně s úřady na ochranu spotřebitele zemí EU vyzvala Airbnb, aby do konce prázdnin přišla s konkrétními kroky, jak uvede své smluvní podmínky do souladu se spotřebitelskou legislativou EU. Stávající smluvní podmínky totiž vedle sporného informování o cenách mají i kontroverzní ustanovení, ve kterých se spotřebitel vzdává některých práv, na která má v unii nárok.