Legendární ICQ se vrací. Vývojáři představili vylepšenou verzi, která nabízí speciální funkce

Když se řekne ICQ, pamětníci si jistě vybaví typický zvuk, kterým ještě v době vytáčeného internetového připojení přicházelo oznámení nové zprávy. Kvůli narůstající konkurenci ale brzy ztratilo na popularitě. Nyní slaví velký comeback - tvůrci představili jeho doslova novou verzi ICQ New.

ICQ New od základu změnilo svůj vzhled, typická květina v logu, ač v modernější podobě, však přetrvala.



Světově oblíbeným aplikacím jako jsou WhatsApp, Viber nebo Facebook Messenger a mnoho dalších hodlá ICQ konkurovat vychytávkami, které mají umožnit ještě jednodušší a rychlejší komunikaci. Přečtěte si některé z nich.

ICQ nově dokáže převést mluvené slovo na text. Zvukový vzkaz se pak odešle ve formě hlasové zprávy, ale zároveň i jako text. Vývojáři se také inspirovali u klasických vysílaček a uživatelé mají k dispozici tlačítko „push-to-talk“, pomocí kterého můžete přímo komunikovat s protějškem.

Další z věcí, kterou ICQ New oproti své konkureci nabízí, jsou takzvané „rychlé odpovědi“. Aplikace má podle předchozích reakcí a kontextu vyhodnotit, co chceme napsat a navrhnout vhodnou odpověď či emotikon, které pak lze jedním klepnutím rychle odeslat. Všechny odeslané zprávy ICQ New umožní dodatečně opravit či smazat. Novou funkcí má být i odpověď na více zpráv najednou.

Novinka dovoluje skupinové konverzace s až 25 tisíci účastníky nebo hlasové a video hovory, do nichž se může zapojit 30 lidí.

Tvůrci nezapomněli ani na bezpečnost. Neznámým uživatelům lze zakázat kontakt a fungovat můžete jen pod přezdívkou, telefonní číslo nemusí být viditelné.

2 v 1

ICQ New má sloužit nejen jako komunikační prostředek, ale částečně i jako sociální profil, kam mohou uživatelé veřejně publikovat fotografie, videa či zveřejňovat své poznatky podobně jako třeba na Twitteru.

K dispozici je jako desktopová aplikace pro Windows, macOS a Linux a pro mobilní operační systémy Android a iOS. Synchronizace více zařízení pomocí Cloudu je samozřejmostí.