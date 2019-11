Otázky a odpovědi: Twitter zakázal politickou reklamu. Co to znamená v praxi a jaký bude dopad na Česko?

Co zákaz znamená v praxi? Server Lidovky.cz přináší odpovědi na některé otázky.

Za nápadem zakázat politickou reklamu stojí obavy vedení Twitteru z možného zneužití politické reklamy. „Zatímco reklama na internetu je pro komerční inzerenty velmi silná a účinná, v politice takový typ reklamy představuje značná rizika. Lze ji použít k ovlivnění hlasování,“ vysvětil na svém twitterovém účtu plány na zákaz politické reklamy šéf společnosti Jack Dorsey. Dle něj by dosah politického sdělení měl být zasloužený, nikoli zakoupený.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…淋