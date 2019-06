Šéf Českého rozhlasu chce zvýšit koncesionářský poplatek. Spusťte kampaň, doporučila vysílací unie

PRAHA Zvýšit rozhlasový poplatek minimálně o pět korun, taková je myšlenka generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala. Z doporučení hodnoticí zprávy Evropské vysílací unie (EBU) totiž vyplývá, že devalvace rozpočtu ČRo je z dlouhodobého hlediska časovaná bomba.

Vysílací unie doporučila, aby Český rozhlas spustil kampaň za zvýšení koncesionářského poplatku, ve které bude cílit na parlament, vládu, ale také na posluchače. Zvýšení rozhlasového poplatku podporuje také generální ředitel ČRo René Zavoral.

„Zhruba pětadevadesát procent rozpočtu je naplněno z rozhlasových poplatků, nejsem ten, kdo by podporoval navyšování reklamního času. Poplatek ve výši 45 korun je tak pro nás do budoucna neakceptovatelný, minimálně budeme usilovat o indexaci poplatku na vývoj inflace. Mě by potěšilo navýšení alespoň o pět korun,“ uvedl Zavoral. Podle něj by tak do rozpočtu ČRo přibylo 250 milionů korun.

Podle zprávy EBU je možným řešením také online reklama na platformách ČRo, s tím ale Zavoral nesouhlasí. „Obávám se, že bychom vstoupili do příliš komerčního prostředí. Nebylo by to korektní vůči posluchačům, kteří si platí koncesionářský poplatek,“ míní Zavoral.

Problém koncesionářských poplatků se řeší už delší dobu. V říjnu loňského roku o poplatcích diskutoval mimo jiných právě René Zavoral na semináři nazvaném Média veřejné služby a jak je udržet při životě. Mediální analytik Milan Šmíd tehdy konstatoval, že by bylo vhodné započít diskuzi na téma výše koncesionářských poplatků. Poplatky se totiž neměnily od roku 2006.

Nynější vizi o navýšení poplatků zmínil Zavoral na tiskové konferenci, na které byly prezentovány závěry hodnotící analýzy Evropské vysílací unie (EBU), která na Zavoralovu žádost zkoumala, jestli ČRo splňuje základní hodnoty média veřejné služby. Kromě zjištění, že tomu tak je, navíc EBU vydala doporučení, co by ČRo měl do budoucna zlepšit.