Soukupova Empresa Media chce koupit vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci

PRAHA Majitel televize Barrandov Jaromír Soukup chce koupit vydavatelství Mladá fronta, které je v insolvenci a hrozí mu konkurz. Odkup nabízí prostřednictvím firmy Empresa Media, která patří k největším vydavatelstvím a Soukup v ní drží těsnou většinu. Koupí by Empresa Media získala časopis Euro, řadu dalších časopisů a knižní vydavatelství. Upozornil na to dnes zpravodajský server ihned.cz.

„Rozhodl jsem se předložit prostřednictvím mnou ovládané společnosti Empresa Media následující nabídku na pomoc při reorganizaci Mladá fronta a následující odkup jejího závodu, či vybraných aktiv,“ napsal Soukup v dokumentu zveřejněném v insolvenčním rejstříku.



Empresa už oslovila některé věřitele a nabídla jim odkup jejich pohledávek. Vydavatelství nabízí obchodní spolupráci „s využitím našich obchodních kontaktů a zákazníků, která by okamžitě přinesla společnosti nové obchodní zakázky a stabilizovala by její obrat a cash flow“, uvadí firma. Empresa Media by se pak podle Soukupa měla podílet na přípravě reorganizačního plánu, který by byl postavený buď na prodeji firmy jako celku, nebo jeho částí. Během reorganizace je také ochotný poskytnout finanční prostředky tak, aby zůstal zachovaný její provoz.

Zájemců může být podle serveru ihned.cz víc. Je mezi nimi miliardář Radovan Vítek a jeho CPI Property Group. Mluvčí skupiny Jakub Velen serveru řekl, že zájem CPI trvá, ohledně konkrétních možností investice ale není skupina nyní schopna zaujmout stanovisko. Spekulovalo se i o miliardáři Michalu Strnadovi, majiteli zbrojařské a průmyslové skupiny Czechoslovak Group. „Situaci vydavatelství Mladá fronta sledujeme, ale v současnosti o investici do něj neuvažujeme,“ řekl serveru mluvčí Andrej Čírtek.

Empresa Media vedle televize Barrandov vlastní například časopis Týden, Sedmička a několik dalších life-stylových časopisů a webů. Soukup má ve firmě těsnou většinu, zbytek patří společnosti Rainbow Wisdom Investment, kterou ovládá čínský státní koncern CITIC.

Vydavatelství Mladá fronta je od poloviny února v úpadku. Věřitelé přihlásili k soudu pohledávky za téměř 76 milionů korun. V insolvenčním řízení českobudějovický soud svolal další jednání na 15. května. Mladá fronta je spojovaná s podnikatelem Františkem Savovem, který už řadu let žije v Londýně. V Česku je obviněný z rozsáhlých daňových podvodů. Savov v minulosti majetkové vazby popíral a ani v obchodním rejstříku u žádné firmy uveden není. Loni v prosinci v rozhovoru s DVTV uvedl, že v Česku vlastní desítky firem.