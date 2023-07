Zuckerberg spustil konkurenci Twitteru. Češi se k Threads nedostanou

Uživatele na nové síti uvítal šéf Mety Mark Zuckerberg, jehož první zpráva během pár minut získala několik tisíc „lajků“, což je podle agentury AFP znamení, že nováček na sociálních sítích má za sebou úspěšný start.

Jak podotýkají média, aplikace Threads je svým vzhledem i funkčností velmi podobná Twitteru. Uživatelé ale mohou psát delší zprávy. Jejich maximální délka může mít 500 znaků, zatímco na Twitteru je to pro většinu uživatelů znaků 280. Publikovaná videa mohou mít na nové platformě délku až pět minut.

Přihlášení do Threads je možné přes Instagram. Právě to je podle listu Wall Street Journal (WSJ), „strategický manévr, který může aplikaci pomoci rychle získat popularitu“. Instagram má totiž měsíčně přes dvě miliardy aktivních uživatelů, zatímco Twitter kolem 364 milionů. Pokud by tedy novou síť, jejíž název se dá česky přeložit jako „Vlákna“, začal používat alespoň zlomek uživatelů Instagramu, mohla by se rychle rozrůst. Zuckerberg navíc oznámil, že po pár hodinách od spuštění se již registrovalo přes deset milionů uživatelů.

Několik minut po spuštění si účty na nové sociální síti založily značky jako HBO a Netflix či celebrity jako Shakira a další známé osobnosti. Je mezi nimi i bývalá provozní ředitelka firmy Meta Sheryl Sandbergová. Aby si Meta vybudovala uživatelskou základnu, oslovuje influencery na sociálních sítích a láká je do nové aplikace.

Vybízí je, aby zveřejňovali příspěvky alespoň dvakrát denně, řekl generální ředitel firmy Influential, která se zabývá marketingem influencerů, Ryan Detert. Někteří z influencerů ve svých prvních příspěvcích poděkovali za předčasný přístup do aplikace.

Od té doby, co loni firmu Twitter převzal Elon Musk, dala řada uživatelů stejnojmenné sítě najevo, že by si přála alternativu. Například německá vláda v pondělí uvedla, že kvůli změnám na Twitteru zvažuje, že přejde na jiné komunikační kanály.

V posledních dnech společnost Twitter zavedla dočasný limit na počet denně zobrazených příspěvků. Ověření uživatelé si jich mohou zobrazit 6000 denně, neověření 600 a uživatelé s nově založeným neověřeným účtem pak 300 denně. Nově také budou mít pouze ověření uživatelé přístup do rozhraní TweetDeck, které mimo jiné umožňuje monitorovat několik twitterových seznamů naráz.

WSJ v týdnu také připomněl, že se Twitter v posledních měsících potýkal s technickými problémy, ztrátou části inzerentů i kritikou, že nedostatečně moderuje obsah. Žádný ze startupů, ať už to je Mastodon, Truth Social nebo Bluesky, se ale zatím neukázal jako skutečný konkurent Twitteru, podotkl také WSJ.

Meta dřív s vlastními aplikacemi neuspěla

Historie však firmě Meta příliš nenahrává. Firma v minulosti utrpěla několik neúspěchů při spouštění vlastních napodobenin aplikací - zejména v případě aplikace Lasso, která měla být konkurentem aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok. Firma později začlenila nástroj pro krátká videa Reel přímo do Instagramu. Nedávno v rámci snižování nákladů zrušila divizi, která měla za úkol navrhovat experimentální aplikace.

Analytici také upozorňují, že kultura Twitteru zaměřená na zpravodajství se liší od kultury Instagramu, který je více vizuální platformou. Meta se naopak v posledních letech odklonila od zpravodajství a politického obsahu a místo toho doporučuje lehčí obsah ve videích. Společnost také snižovala význam zpravodajského obsahu na svých platformách při boji proti návrhu nucené platby vydavatelům zpravodajství.

Spojení s Instagramem však poskytuje Threads významnou výhodu. Analytička firmy Insider Intelligence Jasmine Enbergová ale upozornila, že Meta potřebuje přesvědčit pouze čtvrtinu uživatelů Instagramu, aby se připojili k Threads, aby počtem uživatelů mohla konkurovat Twitteru. Threads tak kvůli tomu, aby byl úspěšný, nepotřebuje, aby se z uživatelů Twitteru stali uživatelé Threads, dodala.

Nová aplikace také přichází po kritice obchodních praktik firmy Meta. Loni informátorka Frances Haugenová uvedla, že firma upřednostnila „zisky před bezpečností“, a kritizovala způsob moderování platformy. Firmou také otřásl skandál, když umožnila třetím stranám, včetně britské poradenské společnosti Cambridge Analytica, přístup k osobním údajům uživatelů Facebooku. Zřejmě v souvislosti s tím Musk nedávno zažertoval, že „díky bohu, že jsou tak rozumně řízeni“.

Agentura Bloomberg upozornila, že Zuckerberg na svém účtu na twitteru zveřejnil první příspěvek za 11 let. Podle Bloombergu si Zuckerberg hned žertovně rýpl do svého konkurenta Muska, když zveřejnil fotografii identických Spider-Manů, kteří stojí proti sobě. Před dvěma týdny se oba muži dohodli na zápasu v kleci. Musk se také na počátku týdne vyjádřil, že „je neskonale lepší být napadán cizími lidmi na Twitteru, než se oddávat falešnému štěstí na Instagramu, kde se skrývá bolest“.