Test

Auta jsou dnes mnohem méně o jízdě a mnohem více o „serepetičkách“ kolem. Naplno se to ukázalo s čínským MG4, které je k mání i v Česku. Jeli jsme po Praze a pípalo varování, že hrozí nehoda. Přišlo sekundu poté, co opravdu hrozila. Rozhodli jsme se proto, že stojí za to s autem strávit více času a alpskými průsmyky jsme vyrazili k moři. Vůz jsme tak mohli ověřit opravdu detailně.