Microsoft ovládne herní firmu za 1,5 bilionu Kč. Transakci posvětil americký soud

Převzetí firmy Activision by bylo největší akvizicí v historii videoherního průmyslu. Microsoft si chce prostřednictvím této transakce zajistit populární videohry jako Call of Duty, Overwatch a Candy Crush.

FTC soud nepřesvědčila, že by v soudním procesu uměla prokázat, že spojení podniků by mohlo výrazně omezit hospodářskou soutěž v odvětví. „Důkazy naopak naznačují lepší přístup spotřebitelů ke hře Call of Duty a dalšímu obsahu firmy Activision,“ uvedla podle agentury AP soudkyně Jacqueline Scottová Corleyová.

Společnost Microsoft vyrábí herní konzole Xbox. FTC argumentovala tím, že akvizice by firmě poskytla exkluzivní přístup ke hrám společnosti Activision, což by mohlo vést k omezení jejich dostupnosti na jiných herních platformách. Dnešní rozhodnutí soudu označila za zklamání „vzhledem k jasné hrozbě, kterou tato fúze představuje pro otevřenou hospodářskou soutěž“

„V příštích dnech ohlásíme své další kroky v boji za zachování hospodářské soutěže a ochranu spotřebitelů,“ uvedl mluvčí úřadu.

Microsoft rozhodnutí soudu naopak vítá. Společnost Activision uvedla, že spojení podniků bude přínosem pro spotřebitele i pro zákazníky. Microsoft se ve snaze rozptýlit obavy FTC už dříve zavázal, že v případě dokončení fúze poskytne licence na hru Call of Duty svým konkurentům, uvedla agentura Reuters.

Britský antimonopolní úřad dnes oznámil, že je připraven posoudit návrhy Microsoftu na úpravu transakce, které by rozptýlily jeho obavy z omezování hospodářské soutěže. Obě strany se dohodly, že požádají britský soud, který se má tento měsíc zabývat odvoláním Microsoftu proti zablokování transakce, aby odvolací řízení prozatím pozastavil.

Evropská komise (EK) transakci schválila v květnu. Uvedla, že ústupky nabídnuté Microsoftem vyřešily její obavy ohledně hospodářské soutěže.