Švihovský pivovar semlela pandemie a krize. Teď hledá nového majitele

„Kombinace covidových vln, ale i zdražování benzinu, skla, sladu, ale také nedostatek kvalitního personálu už jsme nepřekonali. Došli jsme zkrátka do bodu, kdy si už nechceme půjčovat,“ popisuje situaci podnikatelka Anna van der Weerden.

Rodinný pivovar Švihov v Němčicích, který se nachází u stejnojmenné vodní nádrže (známé též jako Želivka), se od začátku zaměřoval na vaření belgických a holandských piv typu Ale a speciálů. Se svými vlajkovými pivy Švihadlo připravovaným podle holandské receptury z 19. století a pivem Grep Ale manželé obráželi Česko, a to i během pandemie.

Z rozpadlého statku pár vybudoval pivovar s pivním klubem. „Součástí je i stodola, ve které lze vybudovat ubytování nebo zázemí pro svatby, to jsme kvůli pandemii nestihli dodělat,“ říká podnikatelka Anna van der Weerden.

Pandemie poznamenala chod pivovaru hned od počátku. První várka měla na trh přijít v dubnu 2020, nakonec se k zákazníkům dostala se až čtyřměsíčním zpožděním v srpnu. Hned na to začali manželé se svými pivy objíždět farmářské trhy a festivaly. Jejich belgické a holandské speciály konzumenty oslovily. O několik týdnů později však přišla další covidová vlna a provoz pivotéky na kolečkách museli přerušit.

Svá piva však potřebovali dostat na trh, a tak přišel nápad otevřít pobočku v Praze, kde by mohl být odbyt jejich piv větší než v Němčicích. Na jaře následujícího roku otevřeli na pražských Vinohradech Švihlý krám – prodejnu piva s výčepem. V té době také spustili farmářský obchod v areálu pivovaru plný produktů převážně od místních farmářů.

Podnikání se začalo opět rozjíždět, ovšem za dva covidové roky manželé vyčerpali nejen téměř všechny finance, ale docházely i potřebné síly a nadšení. Loni v létě se tedy rozhodli, že prodají část obchodního podílu. Hledali vhodného investora, který by do podnikání přinesl nejen potřebnou finanční injekci a neničil ducha podnikání. „Ovšem nakonec se to neukázalo jako dobrý nápad, své sny bych musela korigovat s někým druhým, který by mohl být hnán motivy finančními, nikoliv těmi emocionálními,“ vysvětluje Anna.

Jejich záměr s investorem se tedy nenaplnil a po několika měsících se manželé na konec rozcházejí – v podnikání i soukromí. „Martijn se vrací do IT oboru a já bych se chtěla začít věnovat novým projektům, vybudovat zase nějaký love brand a pak to zase někomu předat,“ prozrazuje Anna plány do budoucna.

Pivovar pod taktovkou manželů van der Weerden tak pravděpodobně po prázdninách skončí, ale úplně zavřít ho nehodlají. „Pivovar nechceme zavřít ze dne na den, naopak, chceme plynule navázat a někomu ho předat v plném provozu. Někomu, kdo bude mít sílu, odvahu a hlavně ekonomické zázemí,“ dodává podnikatelka.

Případný zájemce by si měl na koupi kompletního areálu minipivovaru připravit bezmála třicet milionů, v nabídce realitní kanceláře u něj svítí cenovka 29 980 000 Kč.