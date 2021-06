Ministr Brabec: Za Turów chceme víc než peníze. Rozhodnutí evropského soudu je obrovské překvapení

Praha Stát připravuje návrh mezivládní smlouvy, která bude obsahovat podmínky, za kterých by Česko stáhlo žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. „Nemohu prozrazovat detaily, ale jedno je jasné. Určitě nepůjde jen o finanční kompenzace,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lidovky.cz: Soud EU nařídil, že se má zastavit těžba v dole Turów. Počítáte, že se tak skutečně stane?

Doufal jsem, že ano, ale bohužel jsme svědky opaku. Samozřejmě chápu, že těžba uhlí je v Polsku velmi důležitá oblast ekonomiky a zaměstnává tisíce lidí. Ale na české straně ta samá těžba na dole Turów přináší příkoří pro tisíce našich lidí, hrozí jim ztráta pitné vody, trpí znečištěním ovzduší, hlukem i otřesy. A my za naše občany samozřejmě budeme bojovat a hájit jejich zájmy.

Ale zpět k vaší otázce. Polsku hrozí vysoké pokuty za nerespektování rozsudku Evropského soudního dvoru. Polsko také přišlo o část peněz z fondu spravedlivé transformace z důvodu prodloužení těžby na dole Turów. Takže dopady pokračování těžby jsou i pro ně velmi citelné.



Lidovky.cz: Co vás překvapuje nejvíc?

Spíš mrzí, než překvapuje. Mrzí mne, jak jednostranný je v Polsku pohled na tuto kauzu. Objevují se nejrůznější spekulace, kdo a proč chtěl tím rozhodnutím Polsku uškodit. Ale pravda je taková, že se prostě jen bráníme negativním dopadům těžby, která už je těsně u našich hranic. A naši lidé přece nesmí doplácet na to, že naši sousedé chtějí profitovat z další těžby uhlí. Rozhodnutí evropského soudu je pro Poláky asi obrovské překvapení, ale musím přiznat, že tak trochu vlastně i pro nás.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lidovky.cz: Nepočítali jste s tím?

Nejsem rád, že jsme se k výsledku museli dostat až prostřednictvím soudu. Pro nás to byl vždy nejkrajnější prostředek. Nechtěli jsme hned dávat žalobu na stát, se kterým máme jinak dobré sousedské vztahy. Jednali jsme s Polskem o této záležitosti už od roku 2016. Za tu dobu se na polské straně vystřídali, myslím, tři ministři životního prostředí. Bohužel polská strana to prostě válcovala, nedostávali jsme zdaleka všechny informace, které jsme požadovali, a ta nedůvěra, že je vůbec zájem jednat s námi jako s rovnocenným partnerem, postupně rostla. Důl se postupně přibližuje až těsně k české hranici, lidé trpí zvýšeným hlukem, prachem a otřesy. A především přicházejí o vodu tisíce lidí.

Lidovky.cz: Je to přímá souvislost s dolem?

Ano, a v minulosti už se to navíc jednou stalo, před několika desítkami let, kdy při rozšiřování dolu došlo k dramatickému snížení hladiny podzemní vody. Ale tenkrát bylo vody ještě dost, takže to neznamenalo absolutní nedostatek vody. Dnes je jasné, že další ztráta vody by už byla kritická.

Lidovky.cz: Může ta voda úplně zmizet?

Ano, pro určitou část by voda mohla skutečně úplně zmizet. Zejména pak lidem v obci Uhelná a v okolí. Kdyby došlo k dalšímu přetěžení zlomové linie, voda by byla odvedena z českého území do dolu. Úplně by to změnilo vodní poměry. Nebavíme se přitom jen o vodě pitné, ale i o vodotečích, o vodu by přišly i povrchové toky. Dopad by byl tedy do celé přírody.

Lidovky.cz: Jak to bude s kompenzacemi? Budete čekat, až na ně Polsko kývne, nebo budete vyplácet sami a pak vymáhat?

Jednání už se rozběhla a polská strana byla předběžně seznámena s našimi požadavky. Momentálně připravujeme návrh mezivládní smlouvy, která bude obsahovat podmínky, za kterých by Česká republika byla ochotna žalobu stáhnout. Nemohu prozrazovat detaily, ale jedno je jasné. Určitě nepůjde jen o finanční kompenzace.

Lidovky.cz: Kdy jste se o kompenzacích naposledy bavili?

Poslední jednání bylo v únoru letošního roku.

Lidovky.cz: Angažuje se v kauze nějak i Německo, vzhledem k tomu, že Turów je i kousek od Žitavy? Jednáte o společném postupu?

Ano, problém ale je, že v Německu se to téma nedostalo na federální úroveň. Turów se tam řešil, pokud vím, jen v rámci Saska, takže je to spíš regionální záležitost.